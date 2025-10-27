NBA TIKET: Predlozi za košarkaše iz najjače lige sveta
PONUDA je večeras bogata, a mi smo vam spremili nekoliko zanimljivih predloga.
NBA
1.30 Entoni Dejvis +10,5 skokova (1,78)
2.00 Lauri Markanen +24,5 (1,90)
2.30 Nikola Jokić ukupno pogođenih trojki -2,5 (1,57)
Ukupna kvota: 10,09
