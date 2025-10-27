NIJE ZAPOČEO DOBRO: Od sjajnog pleja se očekuje više
VERUJEMO da je vreme da Trej Jang odigra prvu dominantnu partiju ove sezone u večerašnjem duelu Čikaga i Atlante koji se sastaju u "Junajted centru" dva sata posle ponoći.
Atlanta je preko leta dosta promešala ekipu, dovela je nekoliko zanimljivih igrača kao i sjajnog Kristapsa Porzingisa, tako da postoje određena očekivanja u redovima Hoksa za ovu sezonu.
Plasman u plej-of je minimum, a realno je da mogu i doći do druge runde ukoliko budu imali dobru poziciju pošto je Istok dosta slab ove godine.
Kako bi se to ostvarilo na nivou mora odigrati Trej Jang, najbolji igrač ove ekipe. Godinama pruže dobre partije omaleni plej, jedne sezone ih je vodio do finala Konferencije, ali poslednjih par nisu prošle po planu za bivšeg studena Oklahome i Hokse.
Ovu godinu otvorio je solidno, ali i dalje nije imao dominantnu partiju kakva se od njega očekuje, a mi verujemo da bi to baš večeras mogao biti slučaj.
Bulsi su mlada ekipa koja igra brzu košarku, na dosta poena, to odgovara Hoksima i Janga i smatramo da bi mogao imati veoma dobro izdanje.
NAŠ TIP: Trej Jang +24,5 (kvota 1,88)
