OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.
Ponedeljak
14.00 Firnli - Rubljov 2 (1,65)
18.30 Kovačević - Kecmanović 2 (1,53)
19.00 Mpeši Perikard - Dimitrov 1 (1,60)
Kvota: 4,04
