OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak

Marko Milosavljević

27. 10. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.

FOTO: Profimedia

Ponedeljak

14.00 Firnli - Rubljov 2 (1,65)

18.30 Kovačević - Kecmanović 2 (1,53)

19.00 Mpeši Perikard - Dimitrov 1 (1,60)

Kvota: 4,04

