OBRADOVIĆ OTKRIO LEPE VESTI ZA NAVIJAČE ZVEZDE! Evo šta je trener crveno-belih rekao pred meč sa Partizanom u Evroligi

Trener košarkaša Crvene zvezde, Saša Obradović, oglasio se pred meč sa Partizanom u Evroligi.

- Imali smo dobar trening koji ne mora da znači da će biti dobra i utakmica. Tako smo dobar trening imali i pred Barselonu, pa smo labavo krenuli. Imamo još na dan utakmice odluku. Što se tiče Čime Monekea, u prvom momentu se malo i prenaglasila njegova povreda. Mislim da nije to tako ozbiljne prirode i on će sigurno biti u konkurenciji za tim. Videćemo da li će i koliko igrati. Sigurno je drugačija slika kad imamo njega u timu.

Ognjen Dobrić?

- Dobrić sigurno neće igrati derbi. Ima povredu leđa od koje se dobro oporavlja, manji je bol, ali… Uroš Plavšić je isto van tima.

Devonte Grejem je osetio bol u Sarajevu, na utakmici protiv Bosne.

- Grejem je normalno trenirao poslednja dva treninga. On će biti u timu.

Jago dos Santos je takođe bio van sastava:

- Jago je pokušao u sredu, ima još malo problema. Ali, vrlo brzo će biti u sastavu.

Vraća se Ebuka Izundu:

- On je tu. Najnormalnije je trenirao.

