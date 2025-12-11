OBRADOVIĆ OTKRIO LEPE VESTI ZA NAVIJAČE ZVEZDE! Evo šta je trener crveno-belih rekao pred meč sa Partizanom u Evroligi
Trener košarkaša Crvene zvezde, Saša Obradović, oglasio se pred meč sa Partizanom u Evroligi.
- Imali smo dobar trening koji ne mora da znači da će biti dobra i utakmica. Tako smo dobar trening imali i pred Barselonu, pa smo labavo krenuli. Imamo još na dan utakmice odluku. Što se tiče Čime Monekea, u prvom momentu se malo i prenaglasila njegova povreda. Mislim da nije to tako ozbiljne prirode i on će sigurno biti u konkurenciji za tim. Videćemo da li će i koliko igrati. Sigurno je drugačija slika kad imamo njega u timu.
Ognjen Dobrić?
- Dobrić sigurno neće igrati derbi. Ima povredu leđa od koje se dobro oporavlja, manji je bol, ali… Uroš Plavšić je isto van tima.
Devonte Grejem je osetio bol u Sarajevu, na utakmici protiv Bosne.
- Grejem je normalno trenirao poslednja dva treninga. On će biti u timu.
Jago dos Santos je takođe bio van sastava:
- Jago je pokušao u sredu, ima još malo problema. Ali, vrlo brzo će biti u sastavu.
Vraća se Ebuka Izundu:
- On je tu. Najnormalnije je trenirao.
