ATP BAZEL: Fokina ide do finala, kraj za mladog Brazilca...
DANAS se igraju polufinalni mečevi u Bazelu, a mi vam predlažemo još jedan tiket.
ATP Bazel
15.00 Fonseka - Munar 2 (2,22)
17.00 Imber - Davidovič Fokina 2 (2,27)
Kvota: 4,81
