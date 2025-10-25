TIP ostali sportovi

ATP BAZEL: Fokina ide do finala, kraj za mladog Brazilca...

Marko Milosavljević

25. 10. 2025. u 10:39

DANAS se igraju polufinalni mečevi u Bazelu, a mi vam predlažemo još jedan tiket.

АТП БАЗЕЛ: Фокина иде до финала, крај за младог Бразилца...

Tanjug/AP

ATP Bazel

15.00 Fonseka - Munar 2 (2,22)

17.00 Imber - Davidovič Fokina 2 (2,27)

Kvota: 4,81

