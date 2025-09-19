LAJLSU SE DRMA TRON: Sjajni Jamajčanin je izgledao impresivno u polufinalu i spreman je za napad na zlato
VERUJEMO u iznenađenje u trci na 200m na Svetskom prvenstvu koje se ove godine održava u Tokiju.
Iako je Noa Lajls najveća zvezda sveta sprinta u ovom trenutku, ne izgleda dominantno na stazi kao što je nekada bio slučaj. Podbacio je u trci na 100m gde je osvojio "samo" bronzu i sada potpuni fokus prebacuje na svoju omiljenu disciplinu, 200m.
Istrčao je Amerikanac 19,51 u polufinalu što je najbolji rezultat ove sezone, ali dao je sve od sebe i nije stajao ni u jednom trenutku trke.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Isto ne važi za našega favorita, Brajan Levela koji mu je glavni konkurent u borbi za zlato po bukmejkerima.
Sjajni Jamajčanin je eksplodirao ove sezone, pokazuje svoj raskošni talenat i postavio je svoje lične rekorde u sprinterskim disciplinama, 9.82 na 100m i 19.69 na 200m.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
U polufinalu je nekadašnji juniorski prvak sveta trčao 19.77, ali je izgledao veoma lagano na stazi i "prikočio" je u poslednjih 20,30m trke.
Vredi napomenuti da je rutinski pobedio Leslija Teboga u toj trci, akutelnog olimpijskog šampiona koji je trčao 19.95, mada je i on takođe "prikočio" u završnici.
Smatramo da Level ima ono što je potrebno da pobedi Lajlsa, motivisan je mladi Jamajčanin da se dokaže na velikoj sceni, izgleda odlično i verujemo da ovo može biti trka koja će ga lansirati u vrh atletskog sveta.
NAŠ TIP: Brajan Level osvaja zlato na 200m (kvota 2,70)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
19. 09. 2025. u 07:00
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
19. 09. 2025. u 08:10
JUČE SMO SE "BRZO" NAPLATILI! Evo novih tipova za goleade u prvom poluvremenu
19. 09. 2025. u 08:30
KOGA BRIGA ZA BASTIJANA ŠVAJNŠTAJGERA? Ana Ivanović: Ne želim da ovo ikada prestane!
"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger se razdvode". Tako su javljali mnogi mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - a naša nekadašnja teniska zvezda, pritom, baš uživa.
18. 09. 2025. u 21:55
RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno drugačije.
18. 09. 2025. u 19:58
MOŽEŠ DA BUDEŠ SRBIN DO SUTRA: Dejan Stanković naučio šta Rusi ne praštaju
Najnovije vesti iz Rusije nisu baš lepe po Dejana Stankovića, bivšeg fudbalskog reprezentativca naše zemlje, sada trenera sa prilično bogatim inostranim iskustvom.
18. 09. 2025. u 18:26
Komentari (0)