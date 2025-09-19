LAJLSU SE DRMA TRON: Sjajni Jamajčanin je izgledao impresivno u polufinalu i spreman je za napad na zlato

VERUJEMO u iznenađenje u trci na 200m na Svetskom prvenstvu koje se ove godine održava u Tokiju.

Foto: Profimedia

Iako je Noa Lajls najveća zvezda sveta sprinta u ovom trenutku, ne izgleda dominantno na stazi kao što je nekada bio slučaj. Podbacio je u trci na 100m gde je osvojio "samo" bronzu i sada potpuni fokus prebacuje na svoju omiljenu disciplinu, 200m.

Istrčao je Amerikanac 19,51 u polufinalu što je najbolji rezultat ove sezone, ali dao je sve od sebe i nije stajao ni u jednom trenutku trke.

Isto ne važi za našega favorita, Brajan Levela koji mu je glavni konkurent u borbi za zlato po bukmejkerima.

Sjajni Jamajčanin je eksplodirao ove sezone, pokazuje svoj raskošni talenat i postavio je svoje lične rekorde u sprinterskim disciplinama, 9.82 na 100m i 19.69 na 200m.

U polufinalu je nekadašnji juniorski prvak sveta trčao 19.77, ali je izgledao veoma lagano na stazi i "prikočio" je u poslednjih 20,30m trke.

Vredi napomenuti da je rutinski pobedio Leslija Teboga u toj trci, akutelnog olimpijskog šampiona koji je trčao 19.95, mada je i on takođe "prikočio" u završnici.

Smatramo da Level ima ono što je potrebno da pobedi Lajlsa, motivisan je mladi Jamajčanin da se dokaže na velikoj sceni, izgleda odlično i verujemo da ovo može biti trka koja će ga lansirati u vrh atletskog sveta.

NAŠ TIP: Brajan Level osvaja zlato na 200m (kvota 2,70)

