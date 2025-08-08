TIP ostali sportovi

NISU U DOBROJ FORMI: Nemac je vezao tri poraza

Marko Milosavljević

08. 08. 2025. u 14:14

DANIJEL Altmajer i Roberto Bautista Agut će odmeriti snage u prvom kolu Sinsinatija.

Foto Tanjug

Nemački teniser nije u najboljem ritmu, poslednja tri meča je izgubio i samopouzdanje mu nije na najvišem nivou.

Gledali smo ga prošle nedelje u Torontu, meč prvog kola je izgubio od Japanca Vatanukija.

Sa druge strane, Španac je vezao dva poraza, bolji od njega bio je Felik Ože-Alijasim ,a zatim i Tijago Sejbot Vild.

Pobednik ovog meča će se u narednom kolu sastati sa Kameronom Norijem.

NAŠ TIP: Altmajer - Bautista Agut +21,5 (kvota 1,58)

ŠOKIRAO IH SVE: Nikola Jokić pokazao koliko želi zlato sa Srbijom na Evrobasketu 2025!