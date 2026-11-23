ALEKSANDAR Vučić, lider opozicije, gost je jutarnjeg programa televizije RTV Pink.

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- Oni će ponuditi mesta u odborima, proporcionalno našoj snazi, ali nam neće ponuditi da rukovodimo odborima. Čućemo danas u 14 sati - kazao je Vučić.

- U uslovim revolucionarnog zanosa, da ne date potpredsednička mesta, to je želja da pokažu da su svemogući. Može im se. Mnogo je važnija činjenica kako su govorili da će institucije da nam reformišu. Kada pogledate predsednika Skupštine, ušao je u Skupštinu kao profesor, izašao kao docent. Problem je što ste lagali - navodi Vučić.