ČUPIĆ: Predsednički izbori biće raspisani u narednih nekoliko dana
PREDSEDNIK Skupštine Srbije Aleksandar Čupić izjavio je danas da će predsednički izbori biti raspisani u narednih nekoliko dana, u roku predviđenom propisima.
- Rok je veoma kratak i izbori treba da budu raspisani do 27. novembra“, kazao je Čupić, koji obavlja i funkciju vršioca dužnosti predsednika Srbije, za FoNet.
On je dodao da izbore neće raspisati danas, ali će ta procedura biti obavljena narednih dana.
Aleksandar Vučić je ostavku na mesto predsednika Srbije podneo 27. septembra, a prema izbornim pravilima, izbori moraju biti održani u roku od tri meseca od prestanka mandata.
Od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proteći manje od 30 ni više od 60 dana.
Izbore za predsednika Republike raspisuje predsednik Narodne skupštine.
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