Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo "Tip" - tiketa za ponedeljak

Немања Пејчић

16. 11. 2026. u 08:43

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево Тип - тикета за понедељак

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Ponedeljak

13.00 Grafičar - Voždovac |1+&2+ (1.53)

20.45 Grčka - Srbija GG (1.82)

20.45 Gibraltar - Malta 2 (1.50)

Kvota: 4.18

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