JESEN JE VREME KADA KESTEN PRIVLAČI PAŽNJU: Kako sačuvati plodove i sprečiti gubitke u skladištu?

JESEN je vreme kada kesten privlači pažnju na pijacama, u prodavnicama i domaćinstvima. Za proizvođače i sakupljače, međutim, završetak berbe ne znači i završetak posla. Upravo nakon prikupljanja plodova počinje period u kojem može da se izgubi značajan deo roda, posebno ako se kesten ostavi u neodgovarajućim uslovima ili se ne izdvoje oštećeni i crvljivi plodovi.

Foto: Deposit/ todordinchev

Pitomi kesten (Castanea sativa) specifičan je po tome što se plodovi prirodno oslobađaju iz bodljikavih ovojnica, odnosno ježica, i padaju na tlo kada sazru. Iako se na prvi pogled čini da je dovoljno pokupiti ih i odložiti u vreće, način prikupljanja i čuvanja direktno utiče na kvalitet i mogućnost kasnije prodaje.

Ne čekati nekoliko dana da se plodovi nakupe ispod stabala

Jedna od važnijih mera tokom berbe jeste redovno prikupljanje plodova. Kesten koji danima ostaje na vlažnom tlu izložen je većem riziku od razvoja gljivičnih oboljenja, kontaminacije i gubitka kvaliteta. Sa druge strane, predugo izlaganje suncu može da dovede do isušivanja.

Zato je preporučljivo plodove prikupljati svakodnevno ili u što kraćim razmacima tokom intenzivnog opadanja. U većim zasadima i na površinama sa većim brojem stabala to zahteva dobru organizaciju radne snage, ali može da smanji gubitke.

Važno je i kako se kesten prikuplja. Grubo rukovanje, bacanje u velike posude i pretrpavanje vreća mogu da izazovu mehanička oštećenja. Sitne povrede ljuske možda neće biti odmah vidljive, ali mogu da ubrzaju gubitak vlage i razvoj truleži tokom skladištenja.

Crvljivost ne može uvek da se prepozna na prvi pogled

Jedan od problema koji proizvođačima i sakupljačima može da umanji vrednost roda jeste pojava crvljivih plodova. Oštećenja mogu da budu povezana sa napadom kestenove pipe i kestenovog savijača, čije se larve razvijaju u plodu.

Prilikom sortiranja potrebno je obratiti pažnju na sitne otvore na ljusci, oštećenja i plodove koji su neuobičajeno laki ili imaju promenjen izgled. Međutim, odsustvo vidljivog otvora ne znači uvek da je plod zdrav. Kod dela plodova oštećenja mogu da postanu uočljiva tek tokom čuvanja, kada se larve razvijaju ili napuštaju plod.

Zato je korisno uraditi probni pregled uzorka iz svake veće količine. Nekoliko plodova može da se prereže kako bi se proverilo stanje unutrašnjosti. Ako se u uzorku pojavi veći broj oštećenih plodova, potrebno je detaljnije pregledati i razvrstati celu količinu.

Plodove sa vidljivim oštećenjima i znacima truleži ne treba mešati sa zdravim kestenom namenjenim prodaji. Takvo razvrstavanje posebno je važno kod proizvođača koji robu skladište nekoliko nedelja pre plasmana.

Kesten nije dobro ostaviti u običnim vrećama na toplom

Za razliku od nekih drugih orašastih plodova, svež kesten sadrži približno 40 do 60 posto vode. Zbog toga je osetljiv na gubitak vlage, razvoj plesni i propadanje.

Ako se veće količine ostave u zatvorenim vrećama, na toplom i bez odgovarajuće ventilacije, mogu da se stvore uslovi za zagrevanje i razvoj mikroorganizama. Posebno je rizično skladištenje plodova koji su već oštećeni ili vlažni.

Za duže čuvanje preporučuje se brzo hlađenje. Stručne preporuke za skladištenje svežeg kestena navode temperaturu približno od -1 do 0 °C i relativnu vlažnost vazduha od 90 do 95 odsto. Takvi uslovi usporavaju gubitak vode i razvoj truleži.

U manjim količinama kesten može da se čuva u frižideru, dok su za veće količine potrebni odgovarajući skladišni prostori sa kontrolisanom temperaturom i vlagom. Važno je redovno pregledati uskladištene plodove i izdvajati one na kojima se pojave plesni, omekšavanje ili drugi znaci propadanja.

Kako prepoznati kvalitetan kesten za tržište?

Nije svaki plod koji izgleda zdravo automatski i prve klase. Prilikom sortiranja treba obratiti pažnju na krupnoću, ujednačenost, boju i sjaj ljuske, čvrstinu i odsustvo oštećenja.

Za svežu prodaju posebno su traženi krupniji i ujednačeni plodovi, dok sitniji mogu da se plasiraju kroz druge kanale, u zavisnosti od zahteva kupaca i mogućnosti prerade.

Proizvođačima se preporučuje da kesten razvrstavaju u nekoliko kategorija prema veličini i kvalitetu, umesto da ceo rod nude kao jednu mešanu količinu. Takav pristup olakšava dogovor sa kupcima i omogućava realnije formiranje cene.

Posebnu pažnju treba posvetiti i unutrašnjosti ploda. Kesten koji je spolja lep, a iznutra potamneo, isušio se ili počeo da truli, nema istu tržišnu vrednost kao zdrav i čvrst plod.

Od kestena može da se zaradi i nakon završetka berbe

Prodaja svežeg kestena nije jedina mogućnost. Deo roda može da se usmeri u preradu, posebno ako proizvođač ima pristup odgovarajućoj opremi i tržištu.

Kesten može da se prerađuje u brašno, pire, namaze i različite poslastice. Kestenovo brašno posebno je zanimljivo za proizvodnju pekarskih i poslastičarskih proizvoda, dok kuvani i pečeni plodovi mogu da se koriste kao sirovina za različite gotove proizvode.

Za proizvođače koji razmišljaju o preradi važno je unapred proceniti količinu i kvalitet dostupnog roda, troškove rada, opreme, pakovanja i distribucije. Nije svaka prerada automatski isplativa, ali može da predstavlja dodatnu mogućnost plasmana kada tržište svežeg kestena ne prihvata ceo rod.

Bolesti stabala ne treba mešati sa problemima plodova

Dok se tokom berbe najviše pažnje posvećuje kvalitetu plodova, stanje samih stabala često ostaje po strani. Međutim, proizvođači bi nakon završetka sezone trebalo da pregledaju krošnje, mlade izdanke i koru stabala.

Među ozbiljnijim problemima pitomog kestena u našim krajevima su rak kestenove kore i kestenova osa šiškarica. Osa šiškarica izaziva stvaranje karakterističnih izraslina, odnosno šiški, na listovima i izdancima, čime se ometa normalan rast i razvoj stabla. Rak kore može da dovede do propadanja delova krošnje, pa i celih stabala.

Ako se na stablima primete neobične promene, sušenje grana ili izrasline na mladim izdancima, potrebno je zabeležiti njihovu pojavu i zatražiti savet stručne službe. Kod kestena je posebno važno pratiti zdravstveno stanje stabala kroz više sezona, jer posledice pojedinih bolesti i štetočina ne moraju odmah da se odraze samo na jedan rod.

Najveći gubitak često nastaje nakon što je plod već ubran

Proizvodnja kestena ne završava se prikupljanjem plodova. Redovna berba, pažljivo rukovanje, pravovremeno sortiranje i odgovarajući uslovi skladištenja mogu da naprave veliku razliku između roda koji će uspešno da se plasira i onog koji će izgubiti kvalitet pre dolaska do kupca.

Za proizvođača je zato važno da prate ne samo koliko je kilograma ubrano već i koliko je plodova ostalo tržišno prihvatljivo nakon skladištenja. Tek tada se dobija stvarna sliku uspešnosti proizvodnje.

Kesten je kultura koja traži pažnju i nakon što plodovi padnu sa stabla. Upravo u tom periodu pravilno postupanje može da sačuva vrednost uloženog rada tokom cele godine.

(Agroklub)