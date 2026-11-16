SRBI NEVINI U ZATVORU, A PORODICE U OČAJU: Potresna svedočenja najmilijih devetorice uhapšenih u selima oko Zubinog Potoka

DA su za bilo šta krivi, pa neka robijaju. Ali, svi znaju, pa i albanske vlasti, da su naši muževi i očevi samo vredni domaćini koji žive na svojim imanjima izdržavajući nas, njihove porodice. To su pošteni i radni ljudi i sasvim sigurno ne bi ostali ovde sa su bilo šta loše učinili, a pogotovo ratni zločin.

Foto: Printskrin/Jutjub/ Al Jazeera Balkans

Ovako za "Novosti" govori Stojadinka Đurić, iz sela Crepulja kod Zubinog Potoka, čiji je suprug jedan od devetorice Srba uhapšenih u okolini ovog grada zbog navodnog ratnog zločina. - Moj suprug Dragan (51) i ja imamo devojčicu sa posebnim potrebama o kojoj se sada samo ja brinem, ali nemoćna sam bez njegove pomoći - priča Stojadinka.

- Ne znam da vozim, a moram dete da dovodim do lekara, škole... Stiskajući za ruku ćerku Draganu (12), koja u rukama drži transparent sa porukom "Vratite mi mog tatu Dragana", Stojadinka veli da su tog jutra uhapsili i njenog oca Vukoja Lepovića (70).

Dok sa nekolicinom članova porodica i zaposlenih u opštini Zubin Potok na platou stoji u znak protesta, Stojadinka ponavlja da su uhapsili nevine ljude i da je to svima jasno.

Pritvor tri meseca ADVOKATI devetorice Srba uhapšenih u okolini Zubinog Potoka ističu da nema dokaza o njihovoj bilo kakvoj krivici. Njima je, ipak, posle jednomesečnog određen pritvor od još dva meseca, koji ističe 27. decembra.

- Otac mi je bolestan, ima povišen pritisak i ne oseća se dobro, kao i svi ostali, jer znaju da su u pritvoru ni krivi ni dužni. A, teško je i nama, njihovim porodicama, ali i svim čestitim ljudima ovde u Zubinom Potoku. Pod stresom smo, sami, nemoćni, odveli su nam muške glave - jecaji prekidaju priču ove sredovečne žene.

Teška priča je i Vesne Đukić, na čijem licu se vidi da je isplakala "more suza":

- Osim supruga Svetislava, odveli su mi i oca Ranđela Raškovića (90), koji je veoma bolestan i zbog starosti ne može da brine o sebi. Ne može da kontroliše fiziološke potrebe, propala su mu kolena, jedva hoda, ne vidi, a pre hapšenja spremali smo se da ga vodimo na operaciju katarakte. I dalje suznih očiju, ona govori da osim novinara nema ko da ih čuje.

Obraćala se, kaže, zatvorskoj službi, kao i Euleksu, ali odgovora nema.

Od utorka protestuju ispred opštinske zgrade na po sat vremena, ali za njihove apele i nedužno uhapšene niko sluha nema.

I Vesna kaže da, sasvim sigurno, ne bi ostali da žive tu da se osećaju krivima.

Prema njenim rečima, otac od 90 godina je kriv samo zato što živi na svome , tu u okolini Zubinog Potoka, gde je i rođen, što čuva svoje ognjište:

- Tokom posete, u zatvoru, otac je plakao kao malo dete, nisu mi dozvolili da ga otpratim do ćelije, hodao je držeći se rukama o zid. I tog jutra kada su uhapšeni, ocu nisu dali ni da se obuje, niti je sam to mogao. Na dan hapšenja, suprug i ja smo ustali rano, spremajući se da krenemo kod oca da mu pomognemo, jer drži stado ovaca. Međutim, stigli su policijski kombi i dva velika džipa. Kada su počeli da izlaze pod punom ratnom opremom bili smo u šoku. Bilo ih je tridesetak, došli su do vrata, a suprug je doviknuo da će ih otvoriti, ali nije stigao, već su ih razvalili, a njega bacili ispred vrata i vezali.

Danijela, radnica lokalne samouprave u Zubinom Potoku, pridružila se protestu ispred Opštine.

- Mi samo tražimo pravdu. I meni je uhapšen brat od tetke iz sela Suvo Grlo, u opštini Srbica. Kod kuće su mu ostali supruga i četvoro dece, koja ne radi i zavise od njega. Čujem da je dosta smršao, da se nervira jer zna da nedužan leži u pritvoru, dok mu deca i supruga možda gladuju.

Pored Danijele, sa transparentom u ruci stoji Nemanja Đurić (12), kojem su uhapsili tatu Dalibora (48). Dok skriva suze, a njegov pogled pun tuge i bolan uzdah govore više od reči, Nemanja dodaje da kod kuće ima dve starije sestre i da njegova majka radi u lokalnoj buregdžinici.

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