PODRŠKA STUDENTSKOJ LISTI, PA PREMIJERSKA FUNKCIJA? Otvaraju se pitanja o finansiranju i plaćanju poreza Branka Milutinovića

BRANKO Milutinović, suosnivač kompanije „Nordeus“, najnovije je ime koje se u javnosti pominje kao mogući kandidat za predsednika Vlade Srbije, pored ranije spominjanih Dejana Šoškića, Ivanke Popović, Ilije Srdanovića i Radomira Saičića.

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Milutinović, koji dolazi iz tehnološkog sektora, samo četiri dana pre vanrednih parlamentarnih izbora javno je podržao Studentsku listu, zajedno sa grupom privrednika, potpisavši otvoreno pismo pod nazivom „Verujemo u Srbiju koja može mnogo više“.

Njegovo ime sada se pojavljuje i u spekulacijama o sastavu buduće vlade, iako za sada nema zvanične potvrde da je kandidat za premijera. Ni Milutinović ni predstavnici Studentske liste nisu se javno izjasnili o takvoj mogućnosti, niti je objavljeno da je on učestvovao u pregovorima o formiranju nove vlade.

Milutinović je jedan od osnivača kompanije „Nordeus“, osnovane 2010. godine, koja je svetsku prepoznatljivost stekla zahvaljujući fudbalskoj menadžerskoj igri „Top eleven“. Kompaniju je u junu 2021. godine preuzela američka kompanija „Tejk-tu interaktiv“, a Milutinović je u tadašnjem saopštenju o preuzimanju predstavljen kao izvršni direktor i suosnivač beogradske kompanije.

Posebnu pažnju privlači činjenica da se Milutinović 21. oktobra ove godine, samo četiri dana pre izbora, našao među potpisnicima javne podrške Studentskoj listi.

VUČIĆ: ZAMISLITE KAKAV BI TO APSURD BIO

Mogućnost da upravo Milutinović bude kandidat Studentske liste za premijera komentarisao je i lider opozicije Aleksandar Vučić, gostujući na televiziji Pink.

Na pitanje novinara o informacijama koje su se pojavile u javnosti, Vučić je rekao:

– Pominje se da će biti Branko Milutinović iz Nordeusa, planiraju ga za premijera, ne znam da li ste čuli tu informaciju. Zamislite kakav bi to, kakav bi to apsurd bio – rekao je Vučić, pa dodao:

– Dakle, novcem možete da kupite poziciju predsednika vlade, ali da pri tome ne platite porez u Srbiji. Kada je prodao svoju firmu Amerikancima, platio je porez u Irskoj, a ne u Srbiji. Ali ne verujem da, ne verujem da će sebe da ruše na takav način, jer oni su uglavnom anarhističko-marksistički orijentisani, oni vole samoupravljanje, oni vole da glume pravdoljubivost i tako dalje. Sumnjam da bi postavljali jednog od najvećih tajkuna na takvo mesto. Dobro, videćemo. Ali ne znam kada će izaći, zato što ni mi zapravo ne znamo, mi zapravo ništa ne znamo.

Ukoliko se ispostavi da je Branko Milutinović zaista izbor Studentske liste za premijera, otvoriće se i niz pitanja na koja će njeni predstavnici morati da odgovore. Pre svega, da li je njegova eventualna kandidatura povezana sa finansijskom podrškom koju je pružio Studentskoj listi? Da li su tačne Vučićeve tvrdnje da je prilikom prodaje „Nordeusa“ porez plaćen u Irskoj, a ne u Srbiji? I, konačno, po kojim kriterijumima je Milutinović razmatran za premijersku funkciju? Odgovori na ova pitanja bili bi važni za otklanjanje sumnji u mogući sukob interesa i transparentnost izbora budućeg predsednika Vlade.