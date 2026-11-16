Fudbal

HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Evo kako je srpski komentator reagovao na gol "vatrenih"! (VIDEO)

М.П.

16. 11. 2026. u 08:36

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Pogodak Lovra Majera u 87. minutu utakmice između Hrvatske i Češke u Osijeku izazvao je veliku pažnju u regionu, a u centru pažnje hrvatskih medija našla se reakcija komentatora srpske Arene Sport.

ХРВАТСКА ГЛЕДА И НЕ ВЕРУЈЕ! Ево како је српски коментатор реаговао на гол ватрених! (ВИДЕО)

FOTO: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Hrvatska je na Opus Areni povela već u drugom minutu golom Ivana Perišića, ali su Česi u 84. minutu preko Adama Hložeka došli do izjednačenja. Takav rezultat nije odgovarao ni domaćinu, ali ni reprezentaciji Srbije u borbi za opstanak u elitnom rangu Lige nacija.

Samo tri minuta kasnije, Majer je sjajnim udarcem doneo pobedu „vatrenima” od 2:1. Hrvatski portal tportal ističe da je srpski komentator ovaj gol ispratio izuzetno profesionalno i odmereno, bez suvišne euforije ili navijačkog tona, uz odlično poznavanje istorije duela ove dve selekcije.

On se odmah prisetio i njihovog prethodnog susreta na početku ciklusa, koji se završio po gotovo identičnom scenariju. 

Trijumf Hrvatske u Osijeku direktno je pomogao i „orlovima”. Nakon pet poraza, Srbija je poslednja u svojoj grupi, ali zahvaljujući pobedama Hrvatske nad Češkom i Francuske nad Turskom i dalje ima šansu da izbori baraž za opstanak u Ligi A.

Po propozicijama takmičenja, dve najbolje četvrtoplasirane ekipe idu u baraž, dok dve direktno ispadaju u Ligu B. Češka i Turska su takmičenje završile bez bodova i sa gol-razlikom minus 11, dok Srbija pred poslednji meč protiv Grčke ima bolju gol-razliku (minus sedam). Upravo zbog toga hrvatski mediji naglašavaju da je Majerov pogodak imao posebnu težinu i za ljubitelje fudbala u Srbiji.


 

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