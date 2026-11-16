KO JE PATRIK DRID KOJI JE DANAS UHAPŠEN: Osvajao medalje u džudou - borio se za Srbiju i nacionalni grb
PROFESOR dr Patrik Drid, dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, priveden je jutros zbog idavanja sala za fizičko koje koristi DIF.
Njegovo hapšenje usledilo je baš na dan kada se odlučuje o poverenju njemu kao dekanu.
Drid će stupiti u štrajk glađu.
Ko je Patrik Drid?
Patrik Drid postao je dekan DIF-a u Novom Sadu u martu 2024. godine. Pre toga je bio redovni profesor borilačkih veština na ovom fakultetu - od 2002. je zaposlen na Fakultetu, prvo kao asistent, a 2013. postaje vanredni profesor.
Bio je reprezentativac Jugoslavije u džudou i sambou, međunarodni je sudija najviše kategorije u džudou i sambou. Takođe, potpresednik je Evropske sambo federacije. Pri Svetskoj univerzitetskoj sportskoj federaciji (FISU) Drid je predsednik tehničkih komisija za dva sporta, džudo i sambo, a član je i Upravnog odbora Asocijacije sportskih legendi i veterana Novog Sada i aktivni učesnik u svim njenim aktivnostima.
Publikovao je više od 180 naučnih članaka u nacionalnim i međunarodnim časopisima i konferencijama, učesnik je i nosilac na 7 nacionalnih i međunarodnih projekata, nosilac majstorskog zvanja 6. dan u džudou, nosilac majstorskog zvanja 9. stepen u sambou. U Pokrajinskom sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj bio je član Stručnog saveta za medicinu i fizičku kulturu od 2011. do 2015. godine, a član Stručnog saveta za sportske nauke 2015. godine.
Član je više međunarodnih žirija za međunarodne naučne konferencije, recezent većeg broja međunarodnih naučnih žurnala. Rođen je 1968. godine, u braku je i ima dvoje dece, ćerku Katatinu i sina Aleksandra.
Fizički napad na Drida
Čovek koji se borio za reprezentaciju, ceo život posvetio sportu i studentima, dočekao je i da bude fizički napadnut u aprilu prošle godine.
Ispred Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu dogodio se incident. Dekan Patrik Drid pokušao je da uđe na fakultet, dok su okupljeni ispred fakulteta fizički nasrnuli na njega.
Drid je tada ispolivan vodom i gađan jajima. Patrik Drid bio je nakon toga u bolnici.
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