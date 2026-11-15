POTREBNO JE SPUSTITI TENZIJE: Najstariji poslanik Radenović progovorio pred konstitutivnu sednicu

KANDIDAT za narodnog poslanika na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i poslanik dosadašnjeg saziva Skupštine Srbije, koji će kao najstariji poslanik predsedavati konstitutivnom sednicom zakazanom za 17. novembar, Stojan Radenović izjavio je danas da se zalaže za spuštanje tenzija i istakao da smisao postojanja stranaka treba da bude pronalazak bar jedne zajedničke teme o kojoj će se raspravljati.

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Odgovarajući na pitanje da li je spreman za konstitutivnu sednicu Skupštine, Radenović je rekao da je spreman, da ima dnevni red i da će sednikom predsedavati dok se ne izabere predsednik.

Naveo je da će mu četvrto najmlađih poslanika pomagati, od kojih je jedan Miloš Pavlović, kako je istakao, jedan od najbriljantnijih studenata, zatim jednog studentskog lista i dva predstavnika.

- Kad se izabere predsednik, onda on nastupa umesto mene, a potpredsednici kad se izaberu onda dolazi umesto ova četiri i to je to - rekao je Radenović.

Istakao je da je ponosan i zahvalan što će ga Srpska napredna stranka (SNS) predložiti za predsednika Skupštine.

- Ne verujem da će ovi (Studentska lista) da glasaju, ali ako bi bilo tajno glasanje, ja mislim da bih ubedljivo dobio zato što ne bi bilo kontrole - rekao je Radenović.

Odgovarajući na pitanje da li je spreman da bude opozicionar u Skupštini, on je rekao da jeste i dodao da je smisao postojanja stranaka jeste da se nađu bar jednu temu o zajedničkoj raspravi.

Radenović je rekao da je ponosan na studente koji su na listi "Ujedinjena Srbija" i istakao da je to buduća elita Srbije.

Govoreći o sastavu parlamenta, Radenović je rekao da je ovo možda prvi put u istoriji naše zemlje da imamo samo jednu stranku koja je pozicija.

- Ovo drugo čak ne zadovoljava ni definiciju pokreta, jer su oni pod nečijom kontrolom, kontrolom tih studentskih plenuma - rekao je Radenović.

Prema njegovim rečima, ovo je prvi put od kada je nastao parlamentarizmom u Srbiji da se nije pojavila neka stranka koja je rekla da su pobedili pokrali izbore.

Pokazano je da treba videti šta je sve pozitivno urađeno za vreme dosadašnje vlasti i istakao da su u Srbiji, kao što je mala zemlja, zahvaćajući Aleksandru Vučiću, nosiocu bivšeg predsednika saveza. Srbija, dolazile investicije.

(Tanjug)

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