LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Ponedeljak 20.00 Plimut U21 - Lester U21 |1+&2+ (1.16)

20.45 Grčka - Srbija 1 (1.45)

20.45 Nemačka - Holandija |1+&2+ (1.24) Ukupna kvota: 2.09

Grke pobeda sigurno vodi u plej-of Lige nacija i verujemo da će iskoristiti tu šansu pred svojim navijačima protiv Srbije koja nikako da uhvati neki ritam, uz to verujemo u golove na utakmici Nemačke i Holandije koje igraju otvoreno, na gol više, a pogodaka bi trebalo i da bude na susretu U21 timova Plimuta i Lestera koji je tu da pojača ukupnu kvotu.

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