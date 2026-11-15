Fight club

Dejna Vajt besan zbog Medićeve borbe: „Sramota me! Holand je očigledno trebalo da pobedi“

У. Ћ.

15. 11. 2026. u 15:57

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Bio sam potpuno zatečen, jer nisam mogao da poverujem da se to dogodilo, rekao je Vajt.

Дејна Вајт бесан због Медићеве борбе: „Срамота ме! Холанд је очигледно требало да победи“

Kredit: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Jedan oduzeti poen potpuno je promenio rasplet borbe Uroša Medića i Kevina Holanda, a odluka sudija da se borba završi nerešenim ishodom izazvala je reakciju prvog čoveka UFC Dejna Vajta, koji smatra da je Amerikanac morao da bude proglašen pobednikom.

Vajt nije skrivao koliko ga je iznenadio konačan ishod. Prema njegovom viđenju situacije, sudijska procena bila je pogrešna i imala je presudan uticaj na rezultat.

„Koliko sam uspeo da shvatim, poen mu je oduzet zbog pogrešne procene. Cela ta odluka je potpuno neverovatna. Ne znam ni kako da objasnim šta mi se večeras dogodilo. Holand je očigledno trebalo da pobedi. Čak mi je i sin poslao poruku i pitao me kako je, dođavola, Holand izgubio. Bio sam potpuno zatečen, jer nisam mogao da poverujem da se to dogodilo“, rekao je Vajt.

Ipak, postoji i druga strana ove priče. Da sudije nisu oduzele poen Mediću, upravo bi srpski borac odneo pobedu jednoglasnom odlukom. Bodovne kartice u tom slučaju bile bi 30:27, 29:28 i 29:28 u njegovu korist.

Zbog toga je Vajtova reakcija otvorila dodatnu raspravu o odluci sudija, naročito jer je njegova tvrdnja da je Holand izgubio u suprotnosti sa zvaničnim ishodom – nerešenim rezultatom.

Takav epilog posebno je neuobičajen za glavnu kartu UFC priredbi sa oznakom „Numbered“. Prethodni put kada je jedna takva borba završena bez pobednika dogodilo se u decembru 2020. godine, kada su Dejvison Figeredo i Brendon Moreno remizirali u meču za šampionski status.

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