Tip fudbal

Tip predlaže Ligu nacija

В.М.

16. 11. 2026. u 08:11

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Sa klupskog, rapidno se prebacujemo na reprezentativni fudbal, evo naših predloga za danas.

Тип предлаже Лигу нација

Tanjug, AP Photo/Patrick Post

Liga nacija

20.45 Nemačka - Holandija GG&|1+ (1.50)

20.45 Grčka - Srbija 1&2-6 (1.70)
20.45 Mađarska - Severna Irska 1X&0-3 (1.48)

Ukupna kvota: 3.77

Nemačka i Holandija su dve ujednačene ekipe koje igraju otvoren, napadački fudbal, na gol više i zbog toga tipujemo dosta pogodaka u ovom evropskom klasiku.

Grčka trijumfom overava prolaz u četvrtfinale, drži sve u svojim rukama i nošena publikom sa tribina trebala bi savladati Srbiju koja se traži još od Evropskog prvenstva 2024. godine.

Mađarska je veoma solidan tim na svom terenu, teško će Severna Irska doći do pobede tamo.

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