JOŠ SE NE ZNA KO JE NOVI ČELNIK PARLAMENTA: Konstitutivna sednica Narodne skupštine zakazana za sutra, poznate i tačke dnevnog reda

KONSTITUTIVNA sednica 15. saziva Narodne skupštine Srbije zakazana je za sutra u 10 časova, posle čega počinje da teče zvanični rok od 90 dana za formiranje nove vlade.

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Međutim, 250 političkih aktera u novi mandat ulazi bez prethodnog dogovora, jer na konsultacijama u petak predstavnici pobedničke "Studentske liste", opozicione "Ujedinjene Srbije" i manjinskih stranaka nisu uspeli da usaglase stavove o ključnim funkcijama i kadrovskim rešenjima.

Iako je politička atmosfera uoči početka rada novog saziva prilično uzavrela, salu parlamenta na Trgu Nikole Pašića obeležiće potpuno drugačija raspodela snaga posle vanrednih parlamentarnih izbora 25. oktobra.

Na osnovu konačnih rezultata koje je Republička izborna komisija objavila 5. novembra, apsolutnu većinu od 140 mandata osvojila je "Studentska lista", dok će u opozicionim klupama sedeti 103 poslanika liste "Aleksanadar Vučić - Ujedinjena Srbija".

U parlament ulazi i sedam predstavnika manjinskih lista - po dva mandata pripala su "Savezu vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor" i "Albanskoj koaliciji", dok će po jednog poslanika imati liste "Rasim Ljajić - Ljudski", "SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka" i "Usame Zukorlić SPP - Pokret za ujedinjenje".

Sutrašnju sednicu sazvala je odlazeća predsednica parlamenta Ana Brnabić, a na dnevnom redu nalazi se šest tačaka - potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, kao i izbor članova radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Uprkos komotnoj većini, u taboru "Studentske liste" ime svog kandidata za predsednika parlamenta i dalje drže u tajnosti.

U delu javnosti se kao najozbiljniji favoriti za fotelju prvog čoveka Skupštine pominju profesor Saobraćajnog fakulteta Aleksandar Čupić i profesorka Filološke gimnazije Katarina Šćepanović.

Iz pobedničke koalicije poručuju da će se o šefu parlamenta, broju potpredsednika i njihovim imenima odlučivati voljom većine na samoj sednici, te da će javnost biti blagovremeno obaveštena da li će deo potpredsedničkih mesta prepustiti ostalim poslaničkim grupama.

Dodaju da je potrebno da se proces verifikacije mandata završi maksimalno brzo i efikasno i da se sednica odmah potom nastavi. U saopštenju se navodi da će skupštinski odbori imati sastav srazmeran veličini poslaničkih grupa, a da će se o predsednicima odbora odlučivati većinom glasova na svakom pojedinačnom odboru.

I NOVI SAZIV ZAKONODAVNOG TELA OKUPIĆE MNOGE JAVNE LIČNOSTI IZ SVETA SPORTA, KULTURE, NAUKE NOVI saziv Narodne skupštine okupiće mnoge javne ličnosti iz sveta sporta, kulture i nauke. Sa pobedničke "Studentske liste" u poslaničke klupe ulaze nekadašnji košarkaš Dejan Bodiroga, muzičar Feđa Dimović iz grupe "Beogradski sindikat", glumci Tihomir Stanić i Bojan Dimitrijević, dramaturg Željko Hubač, bivši guverner NBS Dejan Šoškić, sociolog Jovo Bakić, kardiolog Ilija Srdanović, geolog Zoran Đajić... Iz "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" mandate su osvojili košarkaški as Željko Rebrača, glumci Lidija Vukićević i Branislav Lečić, violinista Jovan Kolundžija, operska pevačica Nataša Tasić Knežević, doktorka Nada Macura... Sa manjinskih lista (sedam mandata) u parlament ulaze poznata politička lica: Balint Pastor, Usame Zukorlić, Ahmedin Škrijelj i Visar Mehmeti.

Uz apel da verifikacija mandata protekne maksimalno brzo i efikasno, oni su zatražili i da njihovi poslanici u sali budu pozicionirani desno od predsedavajućeg. S druge strane, nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić potvrdio je da će lično predvoditi njihov poslanički klub, iako će konačan naziv grupe - između opcija "Ujedinjena Srbija", "Srbija protiv terora" ili nekog trećeg imena - biti poznat najkasnije sutra ujutru.

Najavljujući pristojan, civilizovan, ali borben nastup, Vučić je istakao da će njihov kandidat za predsednika Skupštine biti profesor matematike Stojan Radenović.

Prema skupštinskom Poslovniku, sednicom do izbora novog predsednika predsedava najstariji poslanik, pa će ta uloga pripasti upravo Stojanu Radenoviću.

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Njemu će u radu pomagati po jedan najmlađi poslanik sa četiri liste koje su dobile najveći broj mandata, uz generalnog sekretara Skupštine. Na samom početku, na predlog predsedavajućeg, većinom glasova prisutnih obrazuje se tročlana komisija kojom takođe predsedava najstariji član, a koja na osnovu izveštaja RIK proverava ispravnost uverenja svakog poslanika.

Nakon što komisija podnese izveštaj, predsedavajući konstatuje potvrđivanje mandata, čime se parlament smatra konstituisanim, nakon čega poslanici polažu svečanu zakletvu. Kada je reč o izboru predsednika Narodne skupštine, predlog kandidata u pisanom obliku podnosi najmanje 30 poslanika.

Posle pretresa, predsedavajući utvrđuje listu kandidata po azbučnom redu prezimena, a Skupština potom odlučuje da li će se glasati tajno ili javno, odnosno prozivkom. Za izbor šefa parlamenta potrebna je većina od ukupnog broja poslanika, što znači najmanje 126 glasova.

Gotovo identična pravila važe i za izbor potpredsednika, s tim što se prethodno, na predlog novoizabranog predsednika Skupštine, utvrđuje njihov tačan broj. Na predlog predsednika parlamenta, takođe većinom od ukupnog broja poslanika, imenuje se i generalni sekretar.

Na konstitutivnoj sednici formiraju se i poslaničke grupe, i to dostavljanjem potpisanog spiska članova predsedniku Skupštine, uz obaveznu naznaku ko je predsednik grupe, a ko njegov zamenik.

Poslaničke grupe zatim predlažu kandidate za članove i zamenike članova skupštinskih odbora srazmerno svojoj veličini u odnosu na ukupan broj tribuna, pri čemu se u sastavu svakog odbora obezbeđuje većina za stranke koje čine parlamentarnu većinu. O sastavu odbora poslanici se izjašnjavaju u celini, javnim glasanjem, dok će se o predsednicima odbora odlučivati većinom glasova na pojedinačnim sednicama tih radnih tela.

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