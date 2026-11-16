Nakon sjajne vesti iz Hrvatske, evo protiv koga će Srbija igrati u baražu A divizije Lige nacija, ako ne pukne bruka u Grčkoj

Uprkos izuzetno lošim rezultatima i svih pet poraza u Grupi 2 A Divizije UEFA Lige nacija (od Holandije, Nemačke i Grčke), fudbalska reprezentacija Srbije i dalje ima realne šanse da izbegne direktno ispadanje u niži rang.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

"Orlovima" se otvorila prilika da kroz baraž pokušaju da sačuvaju status u eliti evropskog fudbala, a za to su zaslužni raspleti u ostalim grupama.

Prema propozicijama takmičenja, iz čitave A divizije direktno u B diviziju ispadaju samo dve najlošije plasirane selekcije. Nakon što su Turska i Češka poražene od Francuske, odnosno Hrvatske, obe reprezentacije su takmičenje završile bez ijednog osvojenog boda i sa veoma lošom gol-razlikom. Upravo ti rezultati idu na ruku našem nacionalnom timu.

Zbog ovakvog stanja na tabeli, računica pred poslednje kolo je potpuno jasna. Srbija će obezbediti mesto u baražu za opstanak ukoliko na gostovanju protiv Grčke u Volosu ne doživi rezultatski debakl i ne izgubi sa četiri ili više golova razlike. Svaki drugi ishod, pa čak i poraz do tri gola razlike, ostavlja „Orlove“ u igri za opstanak u A diviziji kroz predstojeće doigravanje.

Ko će biti rival Srbije u baražu za opstanak u A diviziji Lige nacija?

Ako ode u taj baraž (u takvom smo već u martu 2025. godine savladali Austriju), Srbija će za rivala u martu 2027. imati jednu od drugoplasiranih ekipa iz Divizije B.

Bosna i Hercegovina je, za sada, jedina koja sigurno zna da će biti druga u svojoj grupi 4, iza prvoplasirane Švedske, dok će preostale tri selekcije biti poznate kada se kompletira poslednje šesto kolo.

U grupi 1 će na drugoj poziciji biti Slovenija ili Škotska. Slovenci imaju bod više, sutra gostuju Severnoj Makedoniji, dok Škoti gostuju pobedniku grupe Švajcarskoj.

U grupi 2 se za prvo mesto bore Severna Irska i Mađarska, u utorak se međusobno sastaju u Budimpešti, Severni Irci imaju bod više, pa ko ne bude zadovoljan posle tog duela će biti mogući protivnik Srbije.

Kada je reč u grupi 3, Republika Irska i takozvano Kosovo u utorak u Dablinu direktno odlučuju ko će biti drugi, iza neprikosnovene Austrije. Irci moraju da pobede, a ako to ne urade, Srbija će imati jednog potencijanlog rivala manje, jer UEFA neće dozvoliti mečeve sa tzv. Kosovom.