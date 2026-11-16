GOTOVO JE! Dragan Stojković Piksi ima novi posao
Sada je i zvanično!
Dragan Stojković Piksi ima novi posao i vraća se u kineski fudbal! Bivši selektor reprezentacije Srbije i nekadašnji strateg Gvangdžoua RF stavio je paraf na ugovor sa slavnim Šandong Tajšanom, a čelnici kluba sa Dalekog istoka potvrdili su ovaj veliki posao i zvaničnom fotografijom našeg stručnjaka sa klupskim obeležjima.
Nakon što su prethodnih dana kineski mediji najavljivali da su pregovori u završnoj fazi, sve dileme su otklonjene, pa Stojković posle višemesečne pauze ponovo seda na trenersku klupu. Potpisom Dragana Stojkovića za Šandong Tajšan ljubitelji fudbala u našoj zemlji dobili su ogroman razlog da pomno prate narednu sezonu kineske Superlige, jer nas na Dalekom istoku očekuje veliki srpski trenerski derbi - Dragan Stojković protiv Vladana Milojevića!
Nekadašnji trener Crvene zvezde preuzeo je jesenas klupu Šangaj Šenhue, uspeo je da rezultatski stabilizuje klub i postavi čvrste temelje, pa će u predstojećem šampionatu ambicije velikana iz Šangaja biti znatno veće i usmerene ka samom vrhu tabele. Upravo će dueli dvojice proslavljenih srpskih stratega predstavljati posebnu poslasticu u novoj sezoni tamošnjeg prvenstva.
Stojković se tako vraća u kineski fudbal u kom je već ostavio dubok trag vodeći Gvangdžou RF u periodu kada se u tamošnje klubove ulagao ogroman novac i kada su stizale velike svetske zvezde, pre nego što je sve naglo stalo usled izbijanja epidemije koronavirusa. Nakon odlaska iz Kine, Piksi je 2021. godine preuzeo reprezentaciju Srbije i na mestu selektora „orlova“ zadržao se sve do oktobra 2025. godine.
Novi Piksijev klub ima izuzetno bogatu istoriju - Šandong Tajšan je nekadašnji Šandong Luneng i četvorostruki šampion Kine. Zanimljivo je da su u ovom velikanu već radili brojni poznati srpski treneri, pošto su na njegovoj klupi sedeli Slobodan Santrač, Đoko Koković, Ljubiša Tumbaković i legendarni Radomir Antić, pa Stojkovićev dolazak predstavlja nastavak te bogate i uspešne tradicije.
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