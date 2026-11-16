Fudbal

GOTOVO JE! Dragan Stojković Piksi ima novi posao

М.П.

16. 11. 2026. u 08:28

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Sada je i zvanično!

ГОТОВО ЈЕ! Драган Стојковић Пикси има нови посао

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Dragan Stojković Piksi ima novi posao i vraća se u kineski fudbal! Bivši selektor reprezentacije Srbije i nekadašnji strateg Gvangdžoua RF stavio je paraf na ugovor sa slavnim Šandong Tajšanom, a čelnici kluba sa Dalekog istoka potvrdili su ovaj veliki posao i zvaničnom fotografijom našeg stručnjaka sa klupskim obeležjima.

Nakon što su prethodnih dana kineski mediji najavljivali da su pregovori u završnoj fazi, sve dileme su otklonjene, pa Stojković posle višemesečne pauze ponovo seda na trenersku klupu. Potpisom Dragana Stojkovića za Šandong Tajšan ljubitelji fudbala u našoj zemlji dobili su ogroman razlog da pomno prate narednu sezonu kineske Superlige, jer nas na Dalekom istoku očekuje veliki srpski trenerski derbi - Dragan Stojković protiv Vladana Milojevića!

Nekadašnji trener Crvene zvezde preuzeo je jesenas klupu Šangaj Šenhue, uspeo je da rezultatski stabilizuje klub i postavi čvrste temelje, pa će u predstojećem šampionatu ambicije velikana iz Šangaja biti znatno veće i usmerene ka samom vrhu tabele. Upravo će dueli dvojice proslavljenih srpskih stratega predstavljati posebnu poslasticu u novoj sezoni tamošnjeg prvenstva.

Stojković se tako vraća u kineski fudbal u kom je već ostavio dubok trag vodeći Gvangdžou RF u periodu kada se u tamošnje klubove ulagao ogroman novac i kada su stizale velike svetske zvezde, pre nego što je sve naglo stalo usled izbijanja epidemije koronavirusa. Nakon odlaska iz Kine, Piksi je 2021. godine preuzeo reprezentaciju Srbije i na mestu selektora „orlova“ zadržao se sve do oktobra 2025. godine.

Novi Piksijev klub ima izuzetno bogatu istoriju - Šandong Tajšan je nekadašnji Šandong Luneng i četvorostruki šampion Kine. Zanimljivo je da su u ovom velikanu već radili brojni poznati srpski treneri, pošto su na njegovoj klupi sedeli Slobodan Santrač, Đoko Koković, Ljubiša Tumbaković i legendarni Radomir Antić, pa Stojkovićev dolazak predstavlja nastavak te bogate i uspešne tradicije.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Partizan poražen u Solunu: Stanojević ima razloga za brigu, dva igrača završila meč zbog povreda!
Fudbal

0 2

Partizan poražen u Solunu: Stanojević ima razloga za brigu, dva igrača završila meč zbog povreda!

Fudbaleri Partizana neće po najboljem pamtiti gostovanje u Solunu, gde su u prijateljskom susretu protiv PAOK-a poraženi rezultatom 3:1, iako su imali prednost na početku utakmice. Duel je odigran u okviru proslave velikog jubileja grčkog kluba, koji obeležava 100 godina postojanja, ali je za beogradsje crno-bele umesto lepog sećanja doneo nekoliko razloga za zabrinutost.

14. 11. 2026. u 17:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BIO SAM INTUBIRAN, 48 SATI JE BILO VEOMA GUSTO Doktor Nestorović se borio za život, izgubio mnogo kilograma

"BIO SAM INTUBIRAN, 48 SATI JE BILO VEOMA GUSTO" Doktor Nestorović se borio za život, izgubio mnogo kilograma