GOTOVO JE! Dragan Stojković Piksi ima novi posao

Sada je i zvanično!

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Dragan Stojković Piksi ima novi posao i vraća se u kineski fudbal! Bivši selektor reprezentacije Srbije i nekadašnji strateg Gvangdžoua RF stavio je paraf na ugovor sa slavnim Šandong Tajšanom, a čelnici kluba sa Dalekog istoka potvrdili su ovaj veliki posao i zvaničnom fotografijom našeg stručnjaka sa klupskim obeležjima.

Nakon što su prethodnih dana kineski mediji najavljivali da su pregovori u završnoj fazi, sve dileme su otklonjene, pa Stojković posle višemesečne pauze ponovo seda na trenersku klupu. Potpisom Dragana Stojkovića za Šandong Tajšan ljubitelji fudbala u našoj zemlji dobili su ogroman razlog da pomno prate narednu sezonu kineske Superlige, jer nas na Dalekom istoku očekuje veliki srpski trenerski derbi - Dragan Stojković protiv Vladana Milojevića!

Nekadašnji trener Crvene zvezde preuzeo je jesenas klupu Šangaj Šenhue, uspeo je da rezultatski stabilizuje klub i postavi čvrste temelje, pa će u predstojećem šampionatu ambicije velikana iz Šangaja biti znatno veće i usmerene ka samom vrhu tabele. Upravo će dueli dvojice proslavljenih srpskih stratega predstavljati posebnu poslasticu u novoj sezoni tamošnjeg prvenstva.

OFFICIAL✍️ Shandong Taishan announced Dragan Stojković as the new head coach of the first team. The 61 yo 🇷🇸coach managed Guangzhou R&F in #CSL from 2015 to 2020, and has also served as head coach for Nagoya Grampus, Serbian national team & Red Star Belgrade. #CSL2027 https://t.co/b8o41X3TEP — HOTPOT FOOTBALL (@HotpotFootball) November 16, 2026

Stojković se tako vraća u kineski fudbal u kom je već ostavio dubok trag vodeći Gvangdžou RF u periodu kada se u tamošnje klubove ulagao ogroman novac i kada su stizale velike svetske zvezde, pre nego što je sve naglo stalo usled izbijanja epidemije koronavirusa. Nakon odlaska iz Kine, Piksi je 2021. godine preuzeo reprezentaciju Srbije i na mestu selektora „orlova“ zadržao se sve do oktobra 2025. godine.

Novi Piksijev klub ima izuzetno bogatu istoriju - Šandong Tajšan je nekadašnji Šandong Luneng i četvorostruki šampion Kine. Zanimljivo je da su u ovom velikanu već radili brojni poznati srpski treneri, pošto su na njegovoj klupi sedeli Slobodan Santrač, Đoko Koković, Ljubiša Tumbaković i legendarni Radomir Antić, pa Stojkovićev dolazak predstavlja nastavak te bogate i uspešne tradicije.