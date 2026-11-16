DA LI JE OVO MOGUĆE?! Samo ovaj scenario izbacuje Srbiju iz A divizije Lige nacija

Iako igre reprezentacije Srbije još od poraza od Albanije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo ne ulivaju nadu da joj je mesto među evropskom elitom, „orlovi“ su na korak od toga da izbegnu direktno ispadanje iz A divizije UEFA Lige nacija.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Nakon katastrofalnog niza i svih pet poraza u Grupi 2 od Holandije, Nemačke i Grčke, činilo se da je selidba u B diviziju neizbežna. Međutim, sistem takmičenja ide naruku našem timu.

U niži rang automatski ispadaju samo dve najslabije plasirane selekcije iz čitave A divizije. Tu neslavnu poziciju trenutno drže Turska i Češka, koje su nakon poraza od Francuske i Hrvatske završile takmičenje bez osvojenog boda i sa izuzetno lošom gol-razlikom.

Zbog ovakvog raspleta, računica pred poslednje kolo u Volosu je potpuno jasna. Srbija će obezbediti baraž za opstanak pod jednim uslovom – da protiv Grčke ne izgubi sa četiri ili više golova razlike. Sve osim prave rezultatske katastrofe ostavlja „orlove“ u igri za očuvanje elitnog statusa.

Ako ode u taj baraž (u takvom smo već u martu 2025. godine savladali Austriju), Srbija će za rivala u martu 2027. imati jednu od drugoplasiranih ekipa iz Divizije B.

Bosna i Hercegovina je, za sada, jedina koja sigurno zna da će biti druga u svojoj grupi 4, iza prvoplasirane Švedske, dok će preostale tri selekcije biti poznate kada se kompletira poslednje šesto kolo.

U grupi 1 će na drugoj poziciji biti Slovenija ili Škotska. Slovenci imaju bod više, sutra gostuju Severnoj Makedoniji, dok Škoti gostuju pobedniku grupe Švajcarskoj.

U grupi 2 se za prvo mesto bore Severna Irska i Mađarska, u utorak se međusobno sastaju u Budimpešti, Severni Irci imaju bod više, pa ko ne bude zadovoljan posle tog duela će biti mogući protivnik Srbije.

Kada je reč u grupi 3, Republika Irska i takozvano Kosovo u utorak u Dablinu direktno odlučuju ko će biti drugi, iza neprikosnovene Austrije. Irci moraju da pobede, a ako to ne urade, Srbija će imati jednog potencijanlog rivala manje, jer UEFA neće dozvoliti mečeve sa tzv. Kosovom.