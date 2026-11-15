Poraz Turske znčlio bi Orlovima u borbi za opstanak, a nada postoji jer...

Francuzi imaju svoju računicu

AP Photo/Teresa Suarez

Srbija će navijati za Francusku (ali i za Hrvatsku) u poslednjem kolu Lige nacija, jer bi poraz Turske mogao da pomogne „orlovima“ da izbegnu direktno ispadanje u diviziju B.

Francuzi pred svojim navijačima imaju sopstveni motiv, pošto im je pobeda potrebna u borbi za četvrtfinale.

Francuska je u prethodnom kolu poražena od Italije sa 3:1, iako je prva povela. Taj neuspeh prekinuo je njenu seriju bez poraza i zakomplikovao situaciju u grupi A1. Ipak, ranije pobede nad Belgijom i Turskom pokazale su da domaćin ima dovoljno kvaliteta da se vrati na pobednički kolosek.

Turska je izgubila svih pet utakmica u grupi i ostala bez bodova. Postigla je samo tri, a primila 12 golova, što dovoljno govori o problemima u oba pravca. U prethodnom kolu poražena je od Belgije sa 2:1, iako je povela pogotkom Arde Gulera iz slobodnog udarca.

Prvi međusobni susret Francuska je dobila sa 1:0, ali sada ima priliku da iskoristi slabosti turske odbrane i ostvari ubedljiviji trijumf. Domaćin je apsolutni favorit, a gosti su u dosadašnjem delu takmičenja pokazali veoma malo. Zato očekujemo pobedu Francuske uz najmanje tri pogotka na utakmici, što bi bio povoljan ishod i za Srbiju.

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