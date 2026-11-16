NA DESETINE MRTVIH I POVREĐENIH U POŽARU: Eksplozija predthodila vatrenoj buktinji, drama na popularnoj turističkoj destinaciji (VIDEO)

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JEDANAEST osoba poginulo je u požaru koji je izbio na ostrvu Puket na Tajlandu, koji je zahvatio skladište benzina i izazvao gust dim, dok je 16 osoba povređeno, sopštili su lokalni zvaničnici.
Požar na putu Fangmuang Sai Kor izbio je oko 3,15 sati jutros kada je eksplodirao transformator pored puta, a plamen je zahvatio automat za gorivo koji radi na novčiće ispred preduzeća za iznajmljivanje motocikala, prenosi "Bangkok post".
Plamen je prvo zahvatio jednu prodavnicu, a zatim se proširio na četiri susedne prodavnice u četvorospratnoj zgradi. Vatrogascima je trebalo oko dva sata da stave požar pod kontrolu.
Kancelarija za odnose sa javnošću Puketa saopštila je da su benzin i maziva takođe bili skladišteni u prodavnici motocikala i da su radnici živeli na gornjim spratovima objekta. U požaru je poginulo osam žena i tri muškarca, a povređena su četiri muškarca i 12 žena.
Komandant policije Puketa, general-major Suračai Suksai, rekao je da policija ima snimke sa nadzornih kamera i svedoke i da je već isključila mogućnost da je požar podmetnut.
Guverner Puketa Čotenarin Kerdsom rekao je da je početna istraga utvrdila da je verovatno došlo do kratkog spoja na stubu trafostanice ispred prodavnice motocikala tokom oluje.
(Tanjug)
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