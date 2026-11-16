NA DESETINE MRTVIH I POVREĐENIH U POŽARU: Eksplozija predthodila vatrenoj buktinji, drama na popularnoj turističkoj destinaciji (VIDEO)

JEDANAEST osoba poginulo je u požaru koji je izbio na ostrvu Puket na Tajlandu, koji je zahvatio skladište benzina i izazvao gust dim, dok je 16 osoba povređeno, sopštili su lokalni zvaničnici.

Foto: Tanjug/Kusoldharm Phuket Foundation via AP

Požar na putu Fangmuang Sai Kor izbio je oko 3,15 sati jutros kada je eksplodirao transformator pored puta, a plamen je zahvatio automat za gorivo koji radi na novčiće ispred preduzeća za iznajmljivanje motocikala, prenosi "Bangkok post".

Plamen je prvo zahvatio jednu prodavnicu, a zatim se proširio na četiri susedne prodavnice u četvorospratnoj zgradi. Vatrogascima je trebalo oko dva sata da stave požar pod kontrolu.

11 people have died and 36 reportedly injured following a major fire in Patong, Phuket, in the early hours of 16 November. The fire broke out at around 03:20am at a commercial building on Phang Muang Sai Kor Road and spread to neighbouring buildings. Firefighters brought the blaze under control after approximately 40–50 minutes. Authorities are investigating the incident. #thailand #phuket #fire #patong #ไฟไหม้ #ป่าตอง — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) November 16, 2026

Kancelarija za odnose sa javnošću Puketa saopštila je da su benzin i maziva takođe bili skladišteni u prodavnici motocikala i da su radnici živeli na gornjim spratovima objekta. U požaru je poginulo osam žena i tri muškarca, a povređena su četiri muškarca i 12 žena.

Deadly fire in #Thailand 11 dead, 36 injured A deadly fire broke out in the early hours of this morning in Patong on Thailand’s #Phuket island. Eleven people were killed and another 36 injured when a fire broke out in a building housing a motorbike rental business. Most of those who died are believed to have succumbed to smoke inhalation. More than 100 motorbikes were parked on the building’s lower floors, and the fire spread rapidly due to fuel and other flammable materials. With residential accommodation on the upper floors, people trapped in thick smoke were unable to escape. Bodies were found on the building’s third and fifth floors. @Telugufeedsite — Siraj Noorani (@sirajnoorani) November 16, 2026

Komandant policije Puketa, general-major Suračai Suksai, rekao je da policija ima snimke sa nadzornih kamera i svedoke i da je već isključila mogućnost da je požar podmetnut.

Foto: Tanjug/Kusoldharm Phuket Foundation via AP

Guverner Puketa Čotenarin Kerdsom rekao je da je početna istraga utvrdila da je verovatno došlo do kratkog spoja na stubu trafostanice ispred prodavnice motocikala tokom oluje.

(Tanjug)

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