NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

DA li se protivnici Aleksandra Vučića sada plaše njegovog delovanja iz opozicije? Da li im smeta mogućnost da sa pozicije opozicionog lidera nastavi da učestvuje u političkom životu, kritikuje novu vlast, obraća se građanima, učestvuje u skupštinskim raspravama? Upravo ova pitanja otvara autorski tekst objavljen u listu „Danas“, u kojem se, u kontekstu sprečavanja Vučićevog političkog povratka, pominju optužnice.