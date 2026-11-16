TIP DANA: "Konjušari" potvrđuju dobru formu

Tri uzastopne pobede bez primljenog gola vratile su Prešov u trku za sam vrh tabele, a gostovanje Zvolena prilika je da se uspešna serija produži.

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Prešov je posle eliminacije iz Kupa značajno popravio formu i vezao tri prvenstvene pobede, pritom ne primivši nijedan gol.

Sa 28 bodova iz 16 utakmica zauzima četvrto mesto na tabeli, a dosadašnji učinak od 25 postignutih i 19 primljenih pogodaka pokazuje da ekipa ima kvalitetan napad, dok je odbrana u poslednje vreme postala znatno pouzdanija.

Zvolen, s druge strane, ima mnogo razloga za zabrinutost. Posle 16 kola nalazi se na pretposlednjem, 15. mestu, sa svega devet osvojenih bodova. Postigao je samo 16 golova, a primio čak 29, što dovoljno govori o problemima na oba kraja terena. Na poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima zabeležio je dve pobede i tri poraza.

Dodatni argument u korist domaćina predstavlja tradicija međusobnih susreta. Prešov je dobio poslednja tri meča protiv Zvolena, i to sva tri bez primljenog gola.

Kada se tome dodaju trenutna forma, razlika u kvalitetu i prednost domaćeg terena, pobeda Prešova deluje kao najlogičniji izbor za ovaj susret.

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