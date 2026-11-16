POJAČANA KONTROLA AUTOBUSA I KAMIONA DO 22. NOVEMBRA: Poseban akcenat na prevozu dece i ekskurzijama
MEĐUNARODNA akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine vozači teretnih vozila i autobusa biće sprovedena u periodu od danas do 22. novembra u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope), saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).
Saobraćajna policija će patrole prvenstveno usmeravati na puteve sa najintenzivnijim saobraćajem teretnih vozila i autobusa i kontrolisaće poštovanje odredbi Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, kao i ispunjenost opštih uslova za učešće vozača teretnih vozila i autobusa u saobraćaju, navodi se u saopštenju.
Ističe se da će, u cilju unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju, tokom trajanja akcije poseban akcenat biti na kontroli autobusa kojima se vrši prevoz dece na ekskurzije i rekreativne nastave, kao i autobusa kojima se obavljaju drugi vidovi organizovanog prevoza dece.
Pripadnici saobraćajne policije će kontrolisati da li autobusi i vozači autobusa ispunjavaju uslove i neće dozvoliti otpočinjanje prevoza dok ne budu ispunjeni svi uslovi propisani Pravilnikom o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece.
Tokom prethodne ovakve akcije, koja je realizovana u maju ove godine, pripadnici Uprave saobraćajne policije otkrili su 7.209 prekršaja vozača teretnih vozila i 781 prekršaj vozača autobusa, navodi se u saopštenju.
(Tanjug)
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