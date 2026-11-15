Biće golova u derbiju začelja

Letonija i Jermenija završavaju nastup u grupnoj fazi Lige nacija međusobnim susretom u kojem obe reprezentacije žele da poprave utisak posle slabih rezultata.

Peter Fitzpatrick / Actionplus / Profimedia

Domaćin je poslednji na tabeli, dok gosti imaju nešto bolji bodovni učinak, ali ni jedni ni drugi ne mogu da budu zadovoljni dosadašnjim nastupima.

Letonija je u pet utakmica osvojila samo jedan bod, uz četiri poraza i jedan remi. Postigla je tri, a primila osam golova, što dovoljno govori o problemima u odbrani. Ipak, ohrabruje podatak da je zatresla protivničku mrežu na poslednja tri susreta, uprkos izostanku pobeda.

Jermenija je treća sa pet bodova iz pet kola, uz gol-razliku 5:6. Posle dva uzastopna poraza odigrala je dva remija, ali još nije uspela da pronađe stabilnost. Odbrana gostiju ostavlja prostor protivnicima, što bi Letonija mogla da iskoristi.

Obe selekcije imaju problema u defanzivi, a Letonci su pokazali da mogu da postignu gol i kada rezultati izostaju. Jermenija je nešto uspešnija u napadu, pa očekujemo da obe reprezentacije pronađu put do mreže.

NAŠ PREDLOG: GG (kvota 1,90)