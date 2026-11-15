Biće golova u derbiju začelja
Letonija i Jermenija završavaju nastup u grupnoj fazi Lige nacija međusobnim susretom u kojem obe reprezentacije žele da poprave utisak posle slabih rezultata.
Domaćin je poslednji na tabeli, dok gosti imaju nešto bolji bodovni učinak, ali ni jedni ni drugi ne mogu da budu zadovoljni dosadašnjim nastupima.
Letonija je u pet utakmica osvojila samo jedan bod, uz četiri poraza i jedan remi. Postigla je tri, a primila osam golova, što dovoljno govori o problemima u odbrani. Ipak, ohrabruje podatak da je zatresla protivničku mrežu na poslednja tri susreta, uprkos izostanku pobeda.
Jermenija je treća sa pet bodova iz pet kola, uz gol-razliku 5:6. Posle dva uzastopna poraza odigrala je dva remija, ali još nije uspela da pronađe stabilnost. Odbrana gostiju ostavlja prostor protivnicima, što bi Letonija mogla da iskoristi.
Obe selekcije imaju problema u defanzivi, a Letonci su pokazali da mogu da postignu gol i kada rezultati izostaju. Jermenija je nešto uspešnija u napadu, pa očekujemo da obe reprezentacije pronađu put do mreže.
NAŠ PREDLOG: GG (kvota 1,90)
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