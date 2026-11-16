ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

JESEN je vreme kada kesten privlači pažnju na pijacama, u prodavnicama i domaćinstvima. Za proizvođače i sakupljače, međutim, završetak berbe ne znači i završetak posla. Upravo nakon prikupljanja plodova počinje period u kojem može da se izgubi značajan deo roda, posebno ako se kesten ostavi u neodgovarajućim uslovima ili se ne izdvoje oštećeni i crvljivi plodovi.