Šta je sada ovo? Selektor Srbije povukao radikalan potez pred Grčku
Fudbalska reprezentacija Srbije večeras gostuje Grčkoj u 20.45 u Ligi nacija uz najavljenu taktičku promenu u napadu.
Prema poslednjim nagoveštajima sa treninga, očekuje se da će "orlovi" zaigrati sa izuzetno zanimljivim ofanzivnim tandemom u vrhu napada, gde će Luka Jović poneti ulogu najisturenijeg igrača, dok će se Aleksandar Mitrović naći tik iza njega u ulozi "lažne devetke".
Ovakav raspored snaga donosi novu dinamiku u igru naše reprezentacije, s obzirom na to da će Mitrović svojim kretanjem iz drugog plana, snagom i sjajnom igrom leđima u duelima otvarati prostor za Jovića i brže navale sa bokova.
Veljko Paunović je promenio i golmana, pa će mrežu čuvati Đorđe Petrović. Bio je jako dobar u Minhenu na utakmici protiv Nemačke, a sada je zaslužio novu šansu.
Desnog štopera igraće Strahinja Eraković umesto Stefana Gudelja, dok će ostala dvojica biti ista – Nikola Milenković i Srđan Babić. Desnog beka igraće Kosta Nedeljković, jer ionako nema ko drugi, dok će na levoj strani biti Stefan Bukinac.
Ulogu dvojice zadnjih veznih poneće povratnici posle odslužene suspenzije Saša Lukić i Nemanja Maksimović. Ispred njih će igrati Sergej Milinković-Savić i u napadu Miztrović i Jović.
Ovaj put, očekuje se postava koju čine Petrović, Nedeljković, Eraković, Milenković, Babić, Bukinac, Lukić, Maksimović, Sergej Milinković-Savić, Mitrović, Jović.
Preporučujemo
Španija pala u Madridu prvi put posle 39 godina! Englezi prekinuli neverovatan niz
15. 11. 2026. u 23:00 >> 23:15
Hrvatska i Francuska pogurale Srbiju ka baražu za A diviziju Lige nacija
15. 11. 2026. u 22:38 >> 22:47
Umalo tuča na meču Zvezde i Cedevita Olimpije: Moneke u klinču sa Gejnijem
15. 11. 2026. u 21:27
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Partizan poražen u Solunu: Stanojević ima razloga za brigu, dva igrača završila meč zbog povreda!
Fudbaleri Partizana neće po najboljem pamtiti gostovanje u Solunu, gde su u prijateljskom susretu protiv PAOK-a poraženi rezultatom 3:1, iako su imali prednost na početku utakmice. Duel je odigran u okviru proslave velikog jubileja grčkog kluba, koji obeležava 100 godina postojanja, ali je za beogradsje crno-bele umesto lepog sećanja doneo nekoliko razloga za zabrinutost.
14. 11. 2026. u 17:50
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)