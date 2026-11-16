Fudbal

Šta je sada ovo? Selektor Srbije povukao radikalan potez pred Grčku

М.П.

16. 11. 2026. u 08:49

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Fudbalska reprezentacija Srbije večeras gostuje Grčkoj u 20.45 u Ligi nacija uz najavljenu taktičku promenu u napadu.

Шта је сада ово? Селектор Србије повукао радикалан потез пред Грчку

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Prema poslednjim nagoveštajima sa treninga, očekuje se da će "orlovi" zaigrati sa izuzetno zanimljivim ofanzivnim tandemom u vrhu napada, gde će Luka Jović poneti ulogu najisturenijeg igrača, dok će se Aleksandar Mitrović naći tik iza njega u ulozi "lažne devetke".

Ovakav raspored snaga donosi novu dinamiku u igru naše reprezentacije, s obzirom na to da će Mitrović svojim kretanjem iz drugog plana, snagom i sjajnom igrom leđima u duelima otvarati prostor za Jovića i brže navale sa bokova.

Veljko Paunović je promenio i golmana, pa će mrežu čuvati Đorđe Petrović. Bio je jako dobar u Minhenu na utakmici protiv Nemačke, a sada je zaslužio novu šansu.

Desnog štopera igraće Strahinja Eraković umesto Stefana Gudelja, dok će ostala dvojica biti ista – Nikola Milenković i Srđan Babić. Desnog beka igraće Kosta Nedeljković, jer ionako nema ko drugi, dok će na levoj strani biti Stefan Bukinac.

Ulogu dvojice zadnjih veznih poneće povratnici posle odslužene suspenzije Saša Lukić i Nemanja Maksimović. Ispred njih će igrati Sergej Milinković-Savić i u napadu Miztrović i Jović.

Ovaj put, očekuje se postava koju čine Petrović, Nedeljković, Eraković, Milenković, Babić, Bukinac, Lukić, Maksimović, Sergej Milinković-Savić, Mitrović, Jović.

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