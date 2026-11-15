Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote

Немања Пејчић

15. 11. 2026. u 09:28

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са две реалне квоте

Peter Fitzpatrick / Actionplus / Profimedia

Nedelja

15.00 Letonija - Jermenija 2+ (1.45)

18.30 Eibar - Kadiz 1 (1.55)

Ukupna kvota: 2.25

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