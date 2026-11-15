Nesreće

STRAVIČNA TRAGEDIJA KOD TUTINA: Automobilom udarili u konje na putu, na licu mesta poginuo mladić (19)

Ana Đokić

15. 11. 2026. u 09:28

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U STRAVIČNOJ saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu uveče na putnom pravcu Tutin–Leskova, u području naselja Velje Polje, otkrivaju okolnosti tragedije u kojoj je život izgubio 19-godišnji mladić A. A. Prema nezvaničnim informacijama, putnički automobil udario je u konje koji su se našli na kolovozu.

СТРАВИЧНА ТРАГЕДИЈА КОД ТУТИНА: Аутомобилом ударили у коње на путу, на лицу места погинуо младић (19)

Foto: Novosti

Od siline udara suvozač je smrtno stradao na licu mesta, dok je vozač zadobio povrede.

Kako Sandžak Danas saznaje, saobraćajna nesreća dogodila se pod okolnostima koje nadležni organi tek treba da utvrde, a prema iskazima građana koji su se okupili na mestu tragedije, prizor je bio potresan.

Građani koji su se nakon nesreće okupili na mestu događaja navode da je sudar bio izuzetno snažan. Prema njihovim rečima, putnički automobil pretrpeo je ogromna oštećenja, a od siline udara navodno je otkinut i deo krova vozila.

Za 19-godišnjeg suvozača Anela A. nije bilo spasa. Mladić je preminuo na licu mesta, dok je vozač automobila povređen. Stepen njegovih povreda za sada nije zvanično saopšten, piše Sandžak Danas.

Prema informacijama koje su iznijeli mještani, u ovoj saobraćajnoj nesreći stradala su i dva konja. Kako tvrde građani upoznati s događajem, životinje pripadaju jednom od stanovnika ovog područja.

Za sada nije poznato na koji način su se konji našli na kolovozu, jesu li bili bez nadzora niti da li je vozač imao mogućnost da izbjegne sudar. Upravo ova pitanja mogla bi biti ključna za rasvjetljavanje okolnosti tragedije.

Smrt Anela A. koji je imao svega 19 godina još je jedna bolna vest za Tutin i celi Sandžak.

Umjesto povratka kući, jedna večernja vožnja završila se tragedijom koja je odnela mlad život i ostavila porodicu bez voljene osobe.

Nadležni organi trebalo bi da utvrde sve okolnosti nesreće, uključujući način na koji su se životinje našle na putu i šta je neposredno prethodilo kobnom sudaru.

Posebno se očekuje odgovor na pitanje čija su dva konja dospela na kolovoz i odgovornost njegovih vlasnika.

(Sandžak Danas)

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