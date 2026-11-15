Tip dana

TIP DANA je i juče prošao, idemo po četvrti u nizu: Oružari potapaju Žutu podmornicu

О. М.

15. 11. 2026. u 06:43

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Eibar dočekuje Kadiz na svom stadionu „Ipurua“ u utakmici španske Segunde, u kojoj će pokušati da opravda ulogu favorita i nastavi borbu za plasman u Primeru

ТИП ДАНА је и јуче прошао, идемо по четврти у низу: Оружари потапају Жуту подморницу

FOTO: Joaquin Corchero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jučerašnji tip dana bio je dobitan, pošto je Mađarska savladala Gruziju sa 2:0 i donela prolaz kombinacije X2&0–3. Taj dobitni tip možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjeg predloga:

Eibar - Kadiz, predlozi, tipovi, analiza

Domaćin je u znatno boljoj poziciji od gostiju, koji se nalaze u zoni ispadanja.

Eibar posle 12 odigranih utakmica zauzima četvrto mesto sa 23 boda, uz 21 postignut i 14 primljenih golova. Iako je u poslednje vreme imao nešto slabije rezultate u prvenstvu, ubedljiva pobeda u Kupu mogla bi da mu vrati samopouzdanje. Napad je jedan od glavnih aduta domaćina, koji će protiv rivala sa problematičnom odbranom imati dobru priliku da popravi svoj bodovni saldo.

Kadiz je u daleko težoj situaciji. Posle 13 kola ima samo 10 bodova i zauzima 20. mesto. Na poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima zabeležio je dve pobede i tri poraza, pri čemu je jedan trijumf ostvario u Kupu. Gosti su postigli 16, a primili 18 golova, što pokazuje da njihov napad povremeno funkcioniše, ali da odbrana nema potrebnu stabilnost.

Razlika u dosadašnjim rezultatima, položaju na tabeli i napadačkom učinku ide u prilog Eibaru. Domaćin ima priliku da protiv jedne od najslabije plasiranih ekipa u ligi prekine nešto lošiju prvenstvenu seriju i osvoji tri važna boda. Zbog svega navedenog, pobeda Eibara predstavlja naš izbor za današnji tip dana.

TIP DANA: 1 (kvota 1,65)

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