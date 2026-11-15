ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Nedelja
14.00 Heken (ž) - Pitea (ž) |2+ (1.83)
16.45 Tvente (ž) - PSV (ž) |2+ (2.30)
Kvota: 4.21
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