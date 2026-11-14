Tip fudbal

"Moćni gorštaci" nemaju rešenje za "zlatne orlove"

Olja Mrkić

14. 11. 2026. u 12:07

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Domaćin ima priliku da treći put zaredom savlada bolje plasiranog rivala.

Моћни горштаци немају решење за златне орлове

FOTO: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank / imago sportfotodienst / Profimedia

Agilas doradas dočekuje Deportivo Independijente Medeljin u kolumbijskom prvenstvu. Prethodna dva međusobna susreta dobio je Agilas identičnim rezultatom 2:1, što mu daje dodatno samopouzdanje pred novi okršaj.

Agilas je trenutno deseti na tabeli sa 25 bodova iz 18 utakmica, uz gol-razliku 22:21. U poslednjih pet mečeva zabeležio je tri pobede i dva poraza, a nešto čvršća odbrana predstavlja jedan od njegovih glavnih aduta. Iako rezultati nisu uvek ujednačeni, domaćin je pokazao da ume da iskoristi slabosti protivnika.

Independijente Medeljin zauzima šesto mesto sa 29 bodova, a posle tri uzastopna poraza uspeo je da se vrati na pobednički put i slavi u poslednja dva kola. Gosti su postigli 28 golova, ali su primili čak 25, što otkriva probleme u defanzivi. Upravo bi ta ranjivost mogla da bude presudna protiv ekipe koja je već dva puta zaredom pronašla način da ih savlada.

Iako Medeljin ima četiri boda više i nešto efikasniji napad, Agilas ima prednost domaćeg terena i pozitivan bilans u nedavnim međusobnim susretima. Uz tri pobede u poslednjih pet utakmica, postoji dovoljno razloga za očekivanje još jednog uspeha domaćina.

NAŠ TIP: 1 (kvota 2,48)

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