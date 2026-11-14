NBS OBJAVILA POZIV STUDENTIMA: Prijave do 27. novembra - evo o čemu je reč!

NARODNA banka Srbije (NBS) objavila je u petak poziv za obavljanje prakse studentima četvrte i pete godine akademskih studija u Srbiji, odnosno treće, četvrte i pete godine godine na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva ili na Visokoj školi za informacione i komunikacione tehnologije.

Foto: Z. Jovanović

Studenti na ovaj poziv mogu da se prijave do 27. novembra, nakon čega će biti organizovana selekcija prijavljenih kandidata koji ispunjavaju osnovne uslove, navodi se u pozivu objavljenom na sajtu NBS.

Narodna banka tradicionalno organizuje praksu kako bi studentima približila rad centralne banke kao institucije od čijeg poslovanja zavisi stabilnost finansijskog sistema i kako bi ih upoznala s raznovrsnim funkcijama koje obavlja, ističe se u pozivu i dodaje da će studenti imati priliku da u praksi primene teorijska znanja i steknu poslovno iskustvo u oblasti centralnog bankarstva.

NBS će na devetomesečnu praksu primiti do 40 studenata četvrte ili pete godine akademskih studija koji studiraju na visokoškolskim ustanovama akreditovanim od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, a koji će završetkom studija ostvariti 240 ili 300 ESPB bodova, odnosno treće, četvrte ili pete godine strukovnih studija za informacione tehnologije na kojima će ostvariti 180 ESPB bodova, odnosno 240 ili 300 ESPB bodova.

(Alo)