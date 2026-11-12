Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

Немања Пејчић

12. 11. 2026. u 12:54

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ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

gor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Četvrtak

18.00 Jermenija - Kipar X (2.95)

19.00 Fero (ž) - Lanus (ž) X (3.65)

Kvota: 10.77

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