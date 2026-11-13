Svet

HILJADE LJUDI VRAĆAJU SE PORODICAMA: Kušner najavio najveću razmenu zarobljenika Rusije i Ukrajine od početka rata

P. Đurđević

13. 11. 2026. u 07:49

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SPECIJALNI izaslanik predsednika Sjedinjenih Američkih Država i njegov zet, Džared Kušner, izjavio je da SAD rade na postizanju dogovora o najvećoj razmeni zarobljenika između Rusije i Ukrajine od početka rata, kojom bi hiljade ljudi mogle da budu vraćene svojim porodicama.

ХИЉАДЕ ЉУДИ ВРАЋАЈУ СЕ ПОРОДИЦАМА: Кушнер најавио највећу размену заробљеника Русије и Украјине од почетка рата

AP Photo/Altaf Qadri,Pool

Kušner je naveo da su se Rusija i Ukrajina dogovorile da u narednu rundu mirovnih pregovora, uz posredovanje SAD, uključe i evropske zemlje, preneo je Rojters.

- Takođe radimo na onome što bi predstavljalo najveću razmenu zarobljenika u ovom ratu, čime bi se potencijalno hiljade ljudi ponovo spojile sa svojim porodicama - napisao je Kušner na društvenoj mreži Iks, ne iznoseći detalje o mogućem dogovoru.

Prema njegovim rečima, uključivanje evropskih partnera omogućiće da se, paralelno sa rešavanjem teritorijalnih pitanja između Ukrajine i Rusije, razmotri i širi okvir evropske bezbednosti nakon rata.

Kušner je dodao da je Vašington "ohrabren" dosadašnjim napretkom, ali da i dalje postoje značajne razlike. Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski pozdravio je mogućnost učešća evropskih zemalja u narednoj rundi pregovora i izrazio nadu da će razgovori obuhvatiti i napore za postizanje prekida vatre i deeskalaciju sukoba.

Zelenski je razgovarao sa Kušnerom i američkim izaslanikom Stivom Vitkofom, nakon što su se oni sastali sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi.

Vitkof je ranije rekao da je Putin pristao da evropski predstavnici učestvuju u narednoj rundi pregovora.

Kušner je istakao da su za postizanje trajnog prekida sukoba neophodne verodostojne bezbednosne garancije i uzajamne obaveze o deeskalaciji, kako bi se smanjio rizik od budućih sukoba.

Moskva i Kijev su saopštili da, uprkos određenom napretku u pregovorima, i dalje postoje značajne razlike, posebno u vezi sa teritorijalnim pitanjima. Rusija kontroliše oko petine ukrajinske teritorije, a Kijev odbija da se odrekne preostalog dela istočnog regiona Donbas.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA

KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA