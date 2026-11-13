HILJADE LJUDI VRAĆAJU SE PORODICAMA: Kušner najavio najveću razmenu zarobljenika Rusije i Ukrajine od početka rata
SPECIJALNI izaslanik predsednika Sjedinjenih Američkih Država i njegov zet, Džared Kušner, izjavio je da SAD rade na postizanju dogovora o najvećoj razmeni zarobljenika između Rusije i Ukrajine od početka rata, kojom bi hiljade ljudi mogle da budu vraćene svojim porodicama.
Kušner je naveo da su se Rusija i Ukrajina dogovorile da u narednu rundu mirovnih pregovora, uz posredovanje SAD, uključe i evropske zemlje, preneo je Rojters.
- Takođe radimo na onome što bi predstavljalo najveću razmenu zarobljenika u ovom ratu, čime bi se potencijalno hiljade ljudi ponovo spojile sa svojim porodicama - napisao je Kušner na društvenoj mreži Iks, ne iznoseći detalje o mogućem dogovoru.
Prema njegovim rečima, uključivanje evropskih partnera omogućiće da se, paralelno sa rešavanjem teritorijalnih pitanja između Ukrajine i Rusije, razmotri i širi okvir evropske bezbednosti nakon rata.
Kušner je dodao da je Vašington "ohrabren" dosadašnjim napretkom, ali da i dalje postoje značajne razlike. Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski pozdravio je mogućnost učešća evropskih zemalja u narednoj rundi pregovora i izrazio nadu da će razgovori obuhvatiti i napore za postizanje prekida vatre i deeskalaciju sukoba.
Zelenski je razgovarao sa Kušnerom i američkim izaslanikom Stivom Vitkofom, nakon što su se oni sastali sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi.
Vitkof je ranije rekao da je Putin pristao da evropski predstavnici učestvuju u narednoj rundi pregovora.
Kušner je istakao da su za postizanje trajnog prekida sukoba neophodne verodostojne bezbednosne garancije i uzajamne obaveze o deeskalaciji, kako bi se smanjio rizik od budućih sukoba.
Moskva i Kijev su saopštili da, uprkos određenom napretku u pregovorima, i dalje postoje značajne razlike, posebno u vezi sa teritorijalnim pitanjima. Rusija kontroliše oko petine ukrajinske teritorije, a Kijev odbija da se odrekne preostalog dela istočnog regiona Donbas.
(Tanjug)
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