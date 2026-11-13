HILJADE LJUDI VRAĆAJU SE PORODICAMA: Kušner najavio najveću razmenu zarobljenika Rusije i Ukrajine od početka rata

SPECIJALNI izaslanik predsednika Sjedinjenih Američkih Država i njegov zet, Džared Kušner, izjavio je da SAD rade na postizanju dogovora o najvećoj razmeni zarobljenika između Rusije i Ukrajine od početka rata, kojom bi hiljade ljudi mogle da budu vraćene svojim porodicama.

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Kušner je naveo da su se Rusija i Ukrajina dogovorile da u narednu rundu mirovnih pregovora, uz posredovanje SAD, uključe i evropske zemlje, preneo je Rojters.

- Takođe radimo na onome što bi predstavljalo najveću razmenu zarobljenika u ovom ratu, čime bi se potencijalno hiljade ljudi ponovo spojile sa svojim porodicama - napisao je Kušner na društvenoj mreži Iks, ne iznoseći detalje o mogućem dogovoru.

Today concluded three days of intense diplomacy aimed at ending the horrible war between Russia and Ukraine. Following detailed trilateral negotiations with the Russian and Ukrainian delegations in Abu Dhabi, we traveled to Moscow for direct discussions with President Putin, then to Dublin to meet with President Zelenskyy. We concluded the day consulting with National Security Advisors from Ukraine, Germany, Italy, EU, France, Ireland, and Poland. A tremendous amount of work has gone into restarting direct negotiations after many months. We have made meaningful progress in understanding both sides’ concerns, identifying possible solutions, and establishing a path forward. Both sides have now agreed to expand the next round of negotiations to include our European partners. This will allow us to address the broader postwar European security arrangements alongside the territorial issues between Ukraine and Russia. A lasting end to the fighting requires credible security guarantees, deconfliction mechanisms, and reciprocal de-escalation commitments that reduce the risk of future conflict. We agreed with President Zelenskyy to remain in close contact with him and his team, and reaffirmed that no broader European security arrangements will be finalized without addressing Ukraine’s security concerns. We will begin discussing these interconnected issues in parallel, with the understanding that, apart from humanitarian measures, nothing will be finalized until a comprehensive agreement is reached. We are also working toward what would be the largest prisoner exchange of the war, potentially reuniting thousands of people with their families. Many people’s lives have been devastated by this war and we hope both sides will demonstrate the good will and seriousness necessary to complete this important step. We expect to announce the negotiating tracks, schedule, and additional details shortly. President Trump is determined to end this horrible war. Significant differences remain, but we are encouraged by the progress made. We will undertake whatever hard diplomatic work is necessary to find a breakthrough that ends the fighting and creates the foundation for lasting peace, a sovereign, secure, and prosperous Ukraine, and a more stable Europe. — Jared Kushner (@jaredkushner) November 13, 2026

Prema njegovim rečima, uključivanje evropskih partnera omogućiće da se, paralelno sa rešavanjem teritorijalnih pitanja između Ukrajine i Rusije, razmotri i širi okvir evropske bezbednosti nakon rata.

Kušner je dodao da je Vašington "ohrabren" dosadašnjim napretkom, ali da i dalje postoje značajne razlike. Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski pozdravio je mogućnost učešća evropskih zemalja u narednoj rundi pregovora i izrazio nadu da će razgovori obuhvatiti i napore za postizanje prekida vatre i deeskalaciju sukoba.

Zelenski je razgovarao sa Kušnerom i američkim izaslanikom Stivom Vitkofom, nakon što su se oni sastali sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi.

Vitkof je ranije rekao da je Putin pristao da evropski predstavnici učestvuju u narednoj rundi pregovora.

Kušner je istakao da su za postizanje trajnog prekida sukoba neophodne verodostojne bezbednosne garancije i uzajamne obaveze o deeskalaciji, kako bi se smanjio rizik od budućih sukoba.

Moskva i Kijev su saopštili da, uprkos određenom napretku u pregovorima, i dalje postoje značajne razlike, posebno u vezi sa teritorijalnim pitanjima. Rusija kontroliše oko petine ukrajinske teritorije, a Kijev odbija da se odrekne preostalog dela istočnog regiona Donbas.

(Tanjug)

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