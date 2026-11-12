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Predlozi za igrače iz NBA lige

В.М.

12. 11. 2026. u 12:55

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Spremili smo vam tri predloga za večeras.

Предлози за играче из НБА лиге

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Matt Slocum

NBA - igrači

1.10 Dž. Braun +22.5 poena (1.98)
2.10 L. Bol +19.5 poena (1.78)
3.10 D. Buker +4.5 asistencija (1.78)

Ukupna kvota: 6.27

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