Društvo

U OVOM GRADU JUTROS IZMERENO 23 STEPENA: U Srbiji natprosečno visoke temperature

М.К.

13. 11. 2026. u 07:35

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ŠIROM Srbije jutros su zabeležene natrprosečno visoke temperature za ovo doba godine, a najtoplije je u Valjevu gde je u 6 sati bilo 23 stepena.

У ОВОМ ГРАДУ ЈУТРОС ИЗМЕРЕНО 23 СТЕПЕНА: У Србији натпросечно високе температуре

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

U Kruševcu i Nišu je izmereno 20 stepeni, u Zaječaru, Kraljevu, Loznici 21 stepen, u Beogradu 19 stepeni, u Novom Sadu 18. Na Crnom vrhu je jutros 12 stepeni, a na Kopaoniku 7.

U Srbiji će danas biti natprosečno toplo i vetrovito, sa temperaturom od 9 do 25 stepeni na jugozapadu i jugoistoku zemlje, saopštio je Republički Hidrometeorološki Zavod.

Tokom dana biće malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, dok se ujutru i pre podne na severu, jugozapadu i jugu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima, ponegde praćeno i grmljavinom uz osetan pad temperature.

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