Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

Немања Пејчић

10. 11. 2026. u 08:32

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за уторак

Foto: Tanjug/Jacob King/PA via AP

Utorak

20.00 Lester - Volsol 1X&2-5 (1.50)

20.45 Solsberi - Brejntri 1X&2-5 (1.47)

20.45 Enfild taun - Luis 1X&2-5 (1.58)

Kvota: 3.48

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