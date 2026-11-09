TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak

В.М.

09. 11. 2026. u 12:00

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila nekoliko zanimljivih predloga.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за понедељак

Foto: Instagram/arynasabalenka

Ponedeljak

17.00 Karšijaka - Bešiktaš ukupno poena +164.5 (1.63)
21.00 A. Sabalenka - K. Muhova 1 (1.47)
2.15 Minesota vajkings - Bafalo bils 2 (1.55)
2.40 Hjuston rokets - Denver nagets hendikep poena 1 (-4.5) (1.50)

Ukupna kvota: 5.57

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