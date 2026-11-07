Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

07. 11. 2026. u 11:00

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

David Klein / imago sportfotodienst / Profimedia

Subota

13.30 Lids - Totenhem G 2+ (2.33)
16.00 Arsenal - Hal D 2-4 (1.53)
20.30 Roma - Sasuolo D 2-4 (1.53)

Ukupna kvota: 5.45

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