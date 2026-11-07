IAKO nacionalni udžbenici još nisu uvedeni u obrazovni sistem Srbije, a prvobitni Zakon koji je predviđao osam nacionalnih udžbenika znatno izmenjen pa su ostala samo dva - istorija i geografija - Evropska komisija poslala je upozorenje da bi njihovo uvođenje u škole štetilo pluralizmu i dovelo do politizacije nastavnog programa.