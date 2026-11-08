NESVAKIDAŠNJA SCENA U GAZI USRED RUŠEVINA: Čak 250 parova organizovalo zajedničko venčanje (FOTO)
NA FESTIVALU venčanja u Gazi, koje je organizovala humaninarna misija Ujedinjenih Arapskih Emirata, venčalo se 250 parova u isto vreme.
Na ceremoniji, koju je organizovala humanitarna misija UAE "Operacija Galantni vitez 3", okupili su se mlade i mladoženje iz cele Gaze na proslavi zajedničkog venčanja i novog početka u opkoljenoj enklavi, prenosi Bi-Bi-Si.
Zajedničko venčanje održano je usred ruševina uništenih zgrada i šatora raseljenih lica, koji su ostali nakon završetka rata između Izraela i palestinskog militantnog pokreta Hamas, u oktobru prošle godine.
Rat u Gazi pokrenuo je napad Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, kada je oko 1.200 ljudi ubijeno, a 251 je uzeto za taoce.
Izrael je odgovorio pokretanjem vojne kampanje protiv Hamasa u Gazi, tokom koje je ubijeno više od 74.640 ljudi, prema podacima ministarstva zdravlja te teritorije.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: HUMANITARNA POMOĆ ZA GAZU: Na snimku se vidi avion koji ispušta humanitarnu pomoć
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