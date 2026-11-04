Tipovi za igrače iz NBA

Ima dosta utakmica večeras u NBA ligi, a mi smo vam sastavili tiket od tri igrača.

Thearon W. Henderson / Getty images / Profimedia

NBA - igrači 1.10 T. Jang poeni+asistencije +29.5 (1.80)

1.40 T. Hiro +20.5 poena (1.90)

4.10 D. Ejkaf Džunior +23.5 poena (1.86) Ukupna kvota: 6.36

Trej Jang igra protiv "svoje" Atlante u kojoj je proveo veliki broj godina, biće motivisan da savlada svoj bivši tim i očekujemo dominantno izdanje iskusnog pleja.

Tajler Hiro se pita za sve u ekipi Milvokija, glavni je igrač i trebao bi prebaciti granicu protiv Bostona koji igra izuzetno brzu košarku.

Ejkaf je sjajno započeo svoj mandat u NBA ligi, glavni je poenter Sakramenta koji mu je stavio budućnost franšize u ruke, uzima ogroman broj šuteva, lopta je stalno kod njega i trebao bi prebaciti granicu protiv Lejkersa čiji bekovi nisu poznati kao dobri defanzivci.

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