Tipovi za igrače iz NBA
Ima dosta utakmica večeras u NBA ligi, a mi smo vam sastavili tiket od tri igrača.
NBA - igrači
1.10 T. Jang poeni+asistencije +29.5 (1.80)
1.40 T. Hiro +20.5 poena (1.90)
4.10 D. Ejkaf Džunior +23.5 poena (1.86)
Ukupna kvota: 6.36
Trej Jang igra protiv "svoje" Atlante u kojoj je proveo veliki broj godina, biće motivisan da savlada svoj bivši tim i očekujemo dominantno izdanje iskusnog pleja.
Tajler Hiro se pita za sve u ekipi Milvokija, glavni je igrač i trebao bi prebaciti granicu protiv Bostona koji igra izuzetno brzu košarku.
Ejkaf je sjajno započeo svoj mandat u NBA ligi, glavni je poenter Sakramenta koji mu je stavio budućnost franšize u ruke, uzima ogroman broj šuteva, lopta je stalno kod njega i trebao bi prebaciti granicu protiv Lejkersa čiji bekovi nisu poznati kao dobri defanzivci.
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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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