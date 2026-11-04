MIRIN 97. ROĐENDAN: Legendarna i najstarija srpska glumica slavila uz najbliže
LEGENDA srpskog i jugoslovenskog glumišta, uz koju su stasavale generacije, vlasnica brojnih priznanja i lavine aplauza, grandiozna Mira Banjac proslavila je danas 97. rođendan.
Naša najstarija glumica rođendan je provela sa koleginicama Srnom Lango, Danicom Ristovski i Aleksandrom Nikolić u svom domu u Novom Sadu.
- Ovoj vlasnici Glume (u slobodno vreme Boginji) je 97. rođendan. Zauvek nestvarno stvarna, Mira - napisala je Srna Lango na svom instagram-nalogu, gde je i objavila fotografiju sa posete našoj velikoj glumici.
Godina iza Mire je bila jako teška pa se dugo nije pojavljivala u javnosti. Međutim, na slici vidimo Miru u svom elementu - šeretskog osmeha i sa cigaretom ruci.
Rođendanske čestitke stigle su sa raznih strana, a među njima i čestitka "Novosti". U telefonskom razgovoru Miri smo poželeli dobro zdravlje i dugovečnost. Mira nam se kratko zahvalila.
Jedna od najvoljenijih glumica sa ovih prostora iza sebe ima više od sedam decenija umetničkog rada, brojne pozorišne i filmske role.
Mirjana Mira Banjac rođena je 4. novembra 1929. godine u Erdeviku. Pripada prvoj generaciji glumaca koji su završili Pozorišnu školu u Novom Sadu. Njen doprinos glumačkoj sceni na ovim prostorima je neizreciv. Gledaoci serija i filmova i danas uživaju u njenim ulogama u "Vrućem vetru", "Varljivom letu '68", "Balkanskom špijunu", "Pričama iz radionice" i "Sjećaš li se Doli Bel?".
Tu su i njene uloge filmovima "Ljepota poroka", "Majstori, majstori", "Vukovar, jedna priča".
Pored mnogih upečatljivih uloga na ekranu, Mira je veliki uticaj ostavila na "daskama koje život znače". Godinama je bila predsednica Saveta Festivala evropskog filma Palić, a filmska dvorana u bioskopu "Abazija" nosi njeno ime.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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