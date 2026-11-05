SMRTONOSNA DEMONSTRACIJA SILE! Kinezi testirali PVO montstrum HQ-9B: „Ništa nam ne može promaći!”

SISTEM protivvazdušne odbrane HQ-9B Narodne oslobodilačke armije Kine uspešno je presreo dve mete koje su simulirale balističke rakete, što ukazuje na sve veće mogućnosti ovog glavnog sistema protivvazdušne odbrane dugog dometa koji se nalazi u naoružanju Kine.

Foto: Vikipedija 3.0/ Jian Kang

Jedna od raketa promenila je putanju i naglo se spustila tokom leta, primoravši jedinicu koja vrši odbranu da lansira presretač u izuzetno kratkom vremenskom intervalu. Ova vežba pruža uvid u sposobnosti koje razvijaju kineske snage protivvazdušne odbrane kako bi se suprotstavile raketama koje koriste nepredvidivije profile leta. Nepredvidivost putanje rakete istakla je važnost brze procene pretnje i procedura za dejstvovanje u situacijama kada se nailazi na rakete koje mogu da manevrišu.

Foto: Vikipedija 4.0/ 颐园居





Posebno značajan aspekt ovog dejstva bila je sposobnost presretača da reaguje na iznenadne promene putanje cilja. Presretanje konvencionalnih balističkih raketa već je tehnički zahtevan zadatak, jer dolazeće bojeve glave mogu da se kreću izuzetno velikim brzinama, ostavljajući braniocima malo vremena za otkrivanje, praćenje i dejstvovanje. Ciljevi koji manevrišu predstavljaju dodatni izazov jer čine svoje buduće putanje manje predvidljivim, što potencijalno smanjuje efikasnost rešenja za presretanje zasnovanih na proračunima za konvencionalne balističke putanje. Ovo dejstvo izveo je raketni bataljon „Šenvej“ (Shenwei) u sastavu Ratnog vazduhoplovstva Narodne oslobodilačke armije Kine. Prema rečima pripadnika jedinice koji su dali izjave za državni medij CCTV, oni unapred nisu bili obavešteni koje će konkretne ciljeve dobiti zadatak da presretnu. Tokom same operacije, jedna od dolazećih raketa naglo je promenila pravac i brzo se spustila, primoravši jedinicu da donese trenutnu odluku o lansiranju. Pripadnici bataljona naglasili su da bi čak i kašnjenje od jedne ili dve sekunde moglo dovesti do gubitka prilike za presretanje.Sistem HQ-9B deo je šireg kineskog nastojanja da se razvije slojevita arhitektura protivvazdušne i protivraketne odbrane, koja obuhvata nekoliko različitih klasa presretača. U skorije vreme u upotrebu su uvedeni novi, napredniji sistemi za protivbalističku odbranu, među kojima se ističu HQ-19 i HQ-29; pritom je ovaj drugi jedini sistem na svetu (izvan Rusije) koji se transportuje drumskim putem, a sposoban je da presreće balističke rakete interkontinentalnog dometa. Nedavno uspešno presretanje, kao i kontinuirana unapređenja sistema HQ-9, podstakli su nagađanja o tome da bi taj sistem vremenom mogao steći sposobnost dejstvovanja protiv hipersoničnih klizećih letelica – verovatno putem integracije novih generacija raketa-presretača i novog softvera. Hipersonične klizeće letelice predstavljaju posebno složen izazov jer kombinuju veoma velike brzine sa sposobnošću manevrisanja duž manje predvidljivih putanja leta, što može otežati radarsko praćenje i smanjiti vreme dostupno za odbrambeno dejstvo. Ipak, uspešno presretanje balističke rakete koja izvodi manevre samo po sebi ne dokazuje sposobnost neutralisanja operativnih hipersoničnih klizećih letelica.

militarywatchmagazine.com

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