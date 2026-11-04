Kakav posao Real Madrida: Rafael Nadal novi član UO "kraljevskog kluba"

UPRAVNI odbor Fudbalskog kluba Real Madrid saopštio je ove srede da je doneo odluku da za svog novog člana imenuje nekadašnjeg tenisera Rafaela Nadala.

Photo: José Oliva / Zuma Press / Profimedia

Kako se navodi, jedan od najboljih igrača "belog sporta" svih vremena je jedna je od najvećih legendi u istoriji sporta i jedan od najcenjenijih i najprepoznatljivijih španskih sportista na svetu.

On je od ranije bio počasni član Real Madrida, a klub je istakao da njegovo imenovanje u UO predstavlja veliku čast za sve navijače.

- Istinska ikona španskog i svetskog sporta - kako po sportskim dostignućima, tako i po ljudskim kvalitetima, doprineće mnogo klubu. Izgradio je legendarnu sportsku karijeru. Ipak, on predstavlja mnogo više od samih uspeha: njegov talenat, stalna težnja ka usavršavanju, sposobnost na odricanje, takmičarski duh, skromnost, poštovanje prema rivalima i saigračima, kao i posvećenost pomaganju drugima, čine ga uzorom - kako na terenu, tako i van njega - poručio je klub iz Madrida.

Comunicado Oficial: Rafael Nadal. https://t.co/bKSDerO3h0 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 4, 2026

Real je dodao da Nadalove vrednosti čine suštinu identiteta madridskog kluba i da ih je kao teniser oličavao i zastupao tokom cele svoje sportske karijere, postavši inspiracija za milione ljudi širom sveta.

Nadal je tokom teniske karijere osvojio 92 titule, od toga 22 grend slem trofeja, kao i dve zlatne medalje na Olimpijskim igrama 2008. i 2016. godine.

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