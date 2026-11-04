Fudbal

Kakav posao Real Madrida: Rafael Nadal novi član UO "kraljevskog kluba"

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

04. 11. 2026. u 17:51

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UPRAVNI odbor Fudbalskog kluba Real Madrid saopštio je ove srede da je doneo odluku da za svog novog člana imenuje nekadašnjeg tenisera Rafaela Nadala.

Какав посао Реал Мадрида: Рафаел Надал нови члан УО краљевског клуба

Photo: José Oliva / Zuma Press / Profimedia

Kako se navodi, jedan od najboljih igrača "belog sporta" svih vremena je jedna je od najvećih legendi u istoriji sporta i jedan od najcenjenijih i najprepoznatljivijih španskih sportista na svetu.

On je od ranije bio počasni član Real Madrida, a klub je istakao da njegovo imenovanje u UO predstavlja veliku čast za sve navijače.

- Istinska ikona španskog i svetskog sporta - kako po sportskim dostignućima, tako i po ljudskim kvalitetima, doprineće mnogo klubu. Izgradio je legendarnu sportsku karijeru. Ipak, on predstavlja mnogo više od samih uspeha: njegov talenat, stalna težnja ka usavršavanju, sposobnost na odricanje, takmičarski duh, skromnost, poštovanje prema rivalima i saigračima, kao i posvećenost pomaganju drugima, čine ga uzorom - kako na terenu, tako i van njega - poručio je klub iz Madrida.

Real je dodao da Nadalove vrednosti čine suštinu identiteta madridskog kluba i da ih je kao teniser oličavao i zastupao tokom cele svoje sportske karijere, postavši inspiracija za milione ljudi širom sveta.

Nadal je tokom teniske karijere osvojio 92 titule, od toga 22 grend slem trofeja, kao i dve zlatne medalje na Olimpijskim igrama 2008. i 2016. godine.

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