Ostavka Maršavelskog nakon priznanja da je savetovao studente u blokadi uoči izbor
PROFESOR zagrebačkog Pravnog fakulteta Aleksandar Maršavelski podneo je danas neopozivu ostavku na članstvo hrvatskom Veću za građanski nadzor bezbednosno-obaveštajnih agencija, nakon što je otkrio da je pod pseudonimom pružao političke i pravne savete studentima u blokadi u Srbiji, prenose hrvatski mediji.
Stranka "Most" je pre njegove ostavke zatražila da Maršavelski odmah napusti to telo, da Sabor pokrene postupak njegovog razrešenja i da se preispita izbor sivh članova tog tela u hrvatskom Saboru zaduženog za nadzor bezbednosnih službi, navodi zagrebački Indeks.
Kako prenosi Direktno.hr, poslanik "Domovinskog pokreta" u hrvatskom Saboru Ivica Kukavica najavio je da će zatražiti sazivanje sednice Odbora za unutrašnju politiku i nacionalnu bezbednost zbog slučaja Maršavelskog, na kojoj bi on pred tim odborom objasnio "svoj tajni politički angažman u Srbiji".
Aleksandar Maršavelski je u tekstu objavljenom u listu Danas 31. oktobra naslovljenom "Moje ime je Aleksandar Maršavelski, ja sam Prijatelj studenata" otkrio da on stoji iz tog pseudonima, pod kojima je u Danasu objavljen niz otvorenih pisama u kojima pruža pravne i političke savete studentima u blokadi u mesecima pre vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji.
U tom tekstu, Maršavelski je naveo i da je tokom studija prava bio u studijskoj poseti Hagu, gde je njegov cimer bio lider pokreta Kreni-Promeni Savo Manojlović i da je sa njim i danas prijatelj, kao i da je za vreme protesta više puta dolazio u Beograd, ali i da se u Zagrebu susretao sa optuženima za rušenje ustavnog poretka u Srbiji.
Dosadašnji član hrvatskog parlamentarnog odbora za nadzor bezbednosnih službi naveo je takođe da je održavao predavanja na Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kao i da je posetio Geografski fakultet u blokadi.
Tanjug
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